Visiblement l’été agité de Neymar aura laissé des traces. Outre le fait que le Brésilien doit rester une année de plus au moins au Paris SG et ne peut donc pas retrouver la Catalogne, il va devoir avoir affaire aux supporters parisiens. Si ces derniers sont quand même un peu contents de retrouver leur star, il va falloir un peu de temps encore pour que tout ce qui s’est passé cet été soit pardonné pour les fanatiques qui s’assoient au Parc des Princes.

Par conséquent, Neymar, qui aurait pu jouer en Ligue des Champions contre Bruges la semaine prochaine après avoir purgé sa suspension, a besoin de prendre un peu l’air. Cela tombe bien puisque c’est à cela que servent les trêves internationales, et elles sont nombreuses en cette fin d’année 2019. Ainsi le Brésil, avec le Parisien, affrontait tout d’abord le Sénégal (match nul un but partout) et avait encore une belle confrontation à vivre ce week-end.

Ce dimanche, Neymar a joué une rencontre amicale avec le Brésil contre le Nigéria. Enfin joué, c’est un grand mot puisque le milieu offensif du Paris Saint-Germain est sorti sur blessure avant le quart d’heure de jeu. Ce lundi, il a passé une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui a révélé qu’il souffre, selon les informations de TF1, d’une lésion au biceps fémoral des ischios jambiers gauches. Le délai pour un retour à la compétition est environ de quatre semaines, soit un mois. Il devrait donc manquer la rencontre contre Nice, les deux contre Bruges, le match à Dijon et surtout le Classique contre l’OM, le 27 octobre prochain à Paris. Il reviendrait ainsi pour la prochaine trêve internationale, qui pourrait créer des tensions entre le Brésil et le PSG...

Point médical PSG : Neymar à passé une IRM cet après midi. Lésion biceps fémoral ischios jambiers gauche (grade 2, pour les médecins ). Le délai pour son retour à la complétion est évalué à 4 semaines selon l’évolution. #PSG @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) October 14, 2019

