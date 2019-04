Il y aura un Argentin de plus la saison prochaine à l’Olympique de Marseille. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais Braian Sanabria, attaquant de 20 ans du Club Deportivo Blooming en Bolivie, renforcera l’effectif de l’équipe réserve cet été, comme révélé récemment par le média local Villa Maria Ya. Foot Mercato a tenté d’en savoir plus sur ce transfert peu commun. Et qui mieux que l’intéressé pour raconter comment tout s’est ficelé. « Mon agent Gonzalo Aciar m’avait placé à Blooming, en Bolivie. Au moment de partir là-bas, des intermédiaires colombiens ont tenté de me placer en Colombie. Mais avec mon agent, après avoir analysé les offres, nous avons dit non », nous a-t-il confié avant de poursuivre.

« Quelques mois après avoir rejoint Blooming, des représentants français nous ont approché. La proposition m’a davantage séduit. Aller en France, me paraissait une superbe opportunité. J’ai donc donné le feu vert à mon agent pour négocier. Les agents en question m’ont proposé quatre clubs en France : Toulouse, Lille, Monaco et l’Olympique de Marseille. J’ai finalement choisi l’OM et on s’est mis d’accord. J’ai signé un contrat d’un an. Je renforce l’équipe réserve avec une option d’achat (selon nos informations, son montant est de 3,5 M€, ndlr) », a-t-il expliqué, plein d’ambition à quelques jours de son arrivée en France.

« Mon objectif est de convaincre Marseille de me recruter définitivement »

« J’ai aimé la proposition du club, j’aimerais être un Argentin de plus à réussir là-bas, à écrire mon nom dans l’histoire du club. Mon objectif est de convaincre Marseille de me recruter définitivement et intégrer l’équipe première », a confié celui qui a toujours rêvé de jouer en Europe et trépigne d’impatience de découvrir la Ligue 1. « J’aime beaucoup la L1, avec des joueurs comme Payet, Thauvin, Mbappé, Di Maria, Ocampos, Neymar. J’ai beaucoup aimé le passage de Gio Lo Celso au PSG. Il y a beaucoup de bons joueurs desquels apprendre et progresser match après match. Rejoindre la France est un pas important pour progresser et lancer ma carrière en Europe », a-t-il glissé.

L’OM, de son côté, se prépare à accueillir un attaquant « habile balle au pied, qui aime provoquer, prendre des risques et oser ». À Blooming, avec qui il n’a jamais joué de matches professionnels, se contentant d’amicaux et d’entraînements (selon nos informations, il n’a pas signé de contrat pour ne pas compromettre ses chances de rejoindre l’Europe), Sanabria, présenté comme un joueur « technique et rapide » par son entourage, jouait sur le flanc gauche de l’attaque. « J’aime bien jouer dans cette position. Je suis ambidextre mais mon pied fort est le droit. Alors, à ce poste, je peux rentrer intérieur », a décrit celui qui s’est révélé à l’Universitario de Villa Mar. L’OM, qui s’apprête à l’accueillir à la fin du mois, sait à quoi s’attendre.