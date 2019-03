Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a livré une belle bataille pour venir à bout de l’AS Saint-Étienne (2-0). Un précieux succès qui permet aux Phocéens de reprendre la quatrième place du classement de Ligue 1, tout en restant dans le tempo de l’OL, premier concurrent pour le podium. Un excellent résultat pour Rudi Garcia et ses hommes qui poursuivent leur série d’invincibilité en championnat (4 victoires et 1 nul en 5 rencontres). De quoi redonner du crédit à un entraîneur plus que jamais remis en question il y a quelques semaines.

D’autant que Garcia a réussi ce tour de force en laissant à nouveau plusieurs de ses cadres sur la touche au coup d’envoi. C’est simple, dimanche, le banc des remplaçants marseillais (Dimitri Payet, Luiz Gustavo, Kevin Strootman, Clinton Njie, Adil Rami) avait tout aussi fière allure que le onze de départ. Un choix qui peut encore interpeller. Malgré une blessure, Strootman n’a ainsi plus débuté un match depuis le 9 février et la victoire à Dijon (2-1). Sorti sur blessure à Caen (1-0) le 20 janvier dernier, Payet a depuis repris, mais il n’a pas encore retrouvé sa place dans le onze de Garcia. Quant à Luiz Gustavo, il faut remonter au 2 février et la victoire contre Reims (2-1) pour voir le Brésilien aligné d’entrée.

« Ça va être facile pour personne »

Pas de quoi perturber Rudi Garcia, dont l’un des nouveaux crédos est de faire jouer les joueurs les plus performants, et non ceux aux noms plus clinquants. « Ça va être facile pour personne. Ce qu’il faut, c’est que la concurrence continue à jouer, qu’il y ait de l’émulation, que tout le monde donne le meilleur de lui-même et que certains me poussent à les mettre dans l’équipe. Et que ceux qui y sont, me poussent à les laisser. C’est comme ça que ça se passe en ce moment. C’est tout bénéfice pour l’OM. Le onze de départ a bien répondu. Les consignes étaient bien claires sur le plan défensif », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de poursuivre.

« J’en ai déjà parlé en avant-match, j’espère bien qu’ils ne sont pas contents. À eux de pousser la porte de l’équipe. Mais pour remettre les choses au clair : ils n’ont pas perdu 1% de l’importance dans le groupe. Ce n’est pas parce qu’ils jouent moins, que je ne les sollicite pas, qu’ils ne sont pas importants, qu’ils n’ont pas la légitimité pour intervenir sur le groupe. J’attends ça d’eux, de Dimitri, de Luiz, de Rolando, d’Adil, de Kevin. Ils sont tous très importants. S’il y a de bons résultats, c’est parce qu’ils poussent leurs coéquipiers, à les conseiller et à élever le niveau à l’entraînement. » Reste maintenant à savoir si tous ces remplaçants de luxe sont sur la même longueur d’onde que leur coach.