Deux semaines pour se reposer et travailler. Après la trêve internationale, la Ligue 1 effectuait en effet son retour ce vendredi soir avec un premier match au programme. En ouverture de la 30e journée de Ligue 1, le Stade Rennais (8e, 41 points) recevait l’Olympique Lyonnais (3e, 53 unités) dans son Roazhon Park. Invaincu toutes compétitions confondues à domicile depuis début décembre, le club breton voulait poursuivre sa belle série et aussi revenir éventuellement à trois points de l’Olympique de Marseille, quatrième. En face, la formation rhodanienne, sur une série de trois matches sans défaite en championnat, devait s’imposer pour se positionner juste derrière le LOSC, actuellement dauphin du Paris SG. Pour cette rencontre, Julien Stéphan sortait son 4-2-3-1 avec notamment les titularisations de Nyamsi en défense et le retour de Ben Arfa dans le onze de départ. Côté lyonnais, Bruno Genesio revoyait ses plans et optait pou un 4-4-2 losange avec Tousart en sentinelle.

Sur la pelouse du Roazhon Park, les Gones s’installaient rapidement dans le camp rennais. Le schéma tactique mis en place par Bruno Genesio gênait relativement les hommes de Julien Stéphan. Après une première frappe signée Léa-Siliki (4e), les visiteurs se procuraient de nombreuses occasions. Sur un coup-franc lointain, Fekir obligeait Koubek a envoyé le ballon sur son poteau (13e). Le capitaine lyonnais voyait ensuite son coéquipier Depay manquer un face à face avec le portier rennais, puisque la frappe du Néerlandais fuyait le cadre (23e). Fekir ne cadrait pas non plus quelques instants plus tard du pied gauche (25e). Les occasions étaient donc lyonnaises et les locaux n’arrivaient pas à inquiéter Lopes malgré quelques séquences intéressantes. Les Gones dominaient largement ce premier acte et Koubek devait ensuite capter une frappe puissante de Depay qui partait bien mais plein axe (28e). Le temps passait et les Rennais ne montraient pas de meilleures choses. Et pour ne rien arranger, Léa-Siliki, blessé, devait laisser sa place à Gelin (35e).

Martin Terrier, ce sauveur !

Derrière, les deux équipes mettaient un peu plus d’impact et les duels se multipliaient mais M. Gautier gérait la rencontre. Et après un carton jaune adressé à Hunou (45e+1), l’arbitre de la partie sifflait la fin du premier acte (0-0). Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs conservaient les mêmes joueurs, mais le premier but de la rencontre se faisait attendre. Bien positionné sur un service de Depay, Ndombele manquait en effet le cadre deux minutes après la reprise (47e). Les Gones, comme en première période, dominaient la rencontre et poussaient. Sur un corner tiré côté gauche, Marcelo pensait même ouvrir le score de la tête mais Gelin écartait le danger sur sa ligne (51e). Dès lors, les Rennais tentaient de réagir et les joueurs de Julien Stéphan créaient le danger sur le but de Lopes. Le gardien portugais réalisait même une double parade face à Ben Arfa et Gelin (52e) pour sauver les siens. Et derrière, Sarr ne trouvait pas le cadre en deux temps (55e).

L’heure de jeu approchait alors et le tableau d’affichage ne changeait toujours pas. Après une belle occasion pour Ndombele, qui envoyait sa frappe sur Koubek (68e), Julien Stéphan et Bruno Genesio procédaient à quelques changements. Terrier remplaçait Dembélé (73e) alors que Niang laissait sa place à Del Castillo (77e). Chaque équipe essayait alors de faire la différence mais les filets ne tremblaient pas. Traoré prenait la place de Depay côté lyonnais (84e). Et juste après ce remplacement, les Rennais se procuraient une énorme occasion en contre, mais Hunou manquait totalement le cadre (85e). Et si le SRFC ne marquait pas, l’OL trouvait de son côté la faille en fin de match. Lancé par Traoré dans le couloir droit, Dubois rentrait dans la surface et servait Terrier qui débloquait la situation à bout portant (86e). Les Rennais n’égalisaient pas derrière. L’OL s’imposait donc 1-0 et revenait à une unité du LOSC. Rendez-vous donc mardi soir pour la revanche dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France !

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Léo Dubois (7) aligné côté droit, l’ancien joueur du FC Nantes s’est rapidement montré très offensif, avec plusieurs montées et quelques centres. Et s’il a pu se le permettre, c’est parce que les Rennais n’ont pas été très dangereux. Quand ça a été le cas, il a cependant bien défendu, notamment face à Niang (16e, 18e). Au retour des vestiaires, il a souffert un peu plus comme toute son équipe mais n’a pas flanché, lui qui a par exemple repoussé un centre qui partait bien (54e). En fin de match, il a été récompensé puisqu’il a servi Terrier sur un plateau qui a offert la victoire à l’OL (86e). Un très bon match de la part du numéro 14.

Stade Rennais :

Koubek (5) : le portier tchèque a fait ce qu’il avait à faire, mais il a été battu en fin de match. Il s’est fait très peur mais il a réussi à repousser le coup-franc de Fekir sur son poteau (13e). Ensuite, il a capté une frappe de Depay (28e). En seconde période, il est interposé face à Dembélé (68e), avant de s’incliner dans les derniers instants face à Terrier (87e).

Zeffane (5,5) : le latéral algérien a éclipsé Depay. Peu trouvé offensivement en début de rencontre, il est monté en puissance comme son équipe et a été un peu plus en vue dans son couloir. Costaud dans les duels, il a bien contenu le Néerlandais et ses partenaires.

Nyamsi (5,5) : le natif de Saint-Brieuc a réalisé un match solide pour sa première titularisation en Ligue 1, mais n’a pas pu gêner Terrier sur le but. Il a été en difficulté face à Fekir à l’image d’une faute évitable sur l’international français (12e), mais a réalisé une intervention virile sur Rafael (41e). En général, il a réalisé plusieurs interventions capitales comme sur Dembélé dans la surface (70e). Cependant, il a été devancé par Terrier sur le but lyonnais (87e).

Mexer (5) : le numéro 4 de la défense bretonne a été le taulier derrière. Solide, il a bien contenu les offensives lyonnaises et a tenté de mettre de bons ballons vers l’avant. Dans le jeu aérien, notamment dans sa surface sur coups de pied arrêtés, il a une nouvelle fois été important. Cependant, il a lui aussi été surpris par Terrier sur l’ouverture du score.

Doumbia (3,5) : pour sa deuxième titularisation, le latéral gauche breton n’a pas été très en vue et pourra regretter d’avoir laissé de l’espace dans son couloir. Après avoir été dans le dur dans le premier acte, il s’est octroyé quelques montées en deuxième période. Il a réalisé plusieurs bons retours dans l’axe sur des centres venus du côté opposé. A noter que le but lyonnais vient de son côté.

Lea-Siliki (non noté) : le milieu de terrain rennais n’a pas pu justifier la confiance de son coach. Il a démarré son match par une première frappe dangereuse captée par Lopes (4e), mais il a réalisé quelques mauvais choix dans la dernière passe. Son match s’est arrêté rapidement puisqu’il s’est blessé et a été remplacé par Gélin (34e, note 4,5). Ce dernier a sauvé les siens sur sa ligne face à une tête de Marcelo (50e), avant de se montrer dangereux dans la foulée d’une talonnade (52e). Dans le coeur du jeu, il a su amener du jeu en combinant avec André notamment, et a bien gêné Fekir.

André (6) : le capitaine rennais a été au four et au moulin. Toujours important dans l’entrejeu, le Français a bien combiné dans le coeur du jeu et a apporté un plus au milieu du terrain. Sa sérénité a fait du bien et il a amené le danger en servant ses offensifs. Défensivement, il est bien intervenu à plusieurs reprises pour gêner ses adversaires et a récupéré la bagatelle de 16 ballons dans les pieds lyonnais. Cependant, il a été impuissant sur le but lyonnais.

Sarr (3,5) : le fantasque ailier sénégalais a été un peu dans le dur ce soir. Il a eu quelques déchets en début de match à l’image de passes mal assurées. Il n’a réalisé que trop peu de débordements face à Rafael. Il s’est créé sa première occasion d’une frappe en demi-volée (55e), avant de frapper au-dessus (59e). Trop tendre, il n’a pas réussi à apporter à la hauteur des espérances.

Ben Arfa (5,5) : l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a régalé par sa technique à plusieurs reprises. Il a beaucoup touché le ballon dans son propre camp, décrochant pour amener le danger offensivement. Il a amené de la zizanie sur la première action chaude rennaise, butant du droit sur Lopes (52e). Seul véritable joueur à amener de la folie côté rennais, il a cependant perdu quelques ballons et n’a pas réussi à tromper la vigilance de Lopes.

Hunou (2,5) : le numéro 23 rennais n’a pas gêné la défense adverse, et ce malgré un gros travail de pressing sur l’axe lyonnais. Cependant, dans le jeu, il a eu bien du mal à exister face à la charnière rhodanienne et la puissance de Denayer notamment. Il a notamment manqué une énorme occasion en fin de match, peu de temps avant l’ouverture du score de Terrier (87e). Une occasion qui s’avère fatale aux Bretons ce soir.

Niang (3) : l’international sénégalais a lui aussi eu du mal à exister ce soir. Dans le couloir gauche, il a souvent essayé de rentrer pour frapper sans trouver d’angle. Il a également fait preuve d’altruisme, servant parfaitement Sarr sans que ce dernier ne puisse cadrer (59e). En général, il a été trop tendre pour réellement apporter le danger. Remplacé par Del Castillo (77e), qui a amené la plus grosse occasion rennaise de la rencontre en contre-attaque (85e).

Olympique Lyonnais :

Lopes (6,5) : de retour dans les cages lyonnaises après avoir manqué la rencontre face au MHSC, le gardien portugais a vécu une première période tranquille puisqu’il n’a eu qu’à capter la frappe de Léa-Siliki en début de partie (4e), avant de rester vigilant dans les airs sur quelques centres. Mais en deuxième période, il a eu plus de travail et a assuré. Auteur d’une double parade (52e), il s’est ensuite imposé face à Ben Arfa (82e). Un match solide de sa part.

Dubois (7) : voir ci-dessus

Marcelo (6) : comme son gardien, le défenseur brésilien effectuait son retour après avoir raté le dernier match. Et en charnière centrale, il n’a pas eu beaucoup de travail, avec seulement une bonne couverture à réaliser (22e). On l’a beaucoup plus vu en deuxième période où il a tenté sa chance de la tête mais Gelin a repoussé sur sa ligne (51e). Ensuite, il a encore bien défendu en position de dernier défenseur sur un contre (65e).

Denayer (6,5) : aux côtés de Marcelo, le défenseur belge a encore rempli le contrat. Toujours présent au bon endroit au bon moment, il a principalement écarté le danger dans les airs en s’imposant de la tête. Après la pause, l’ancien joueur de Manchester City a continué son bon travail malgré quelques offensives rennaises.

Rafael (5) : préféré à Marçal pour occuper le poste de latéral gauche, le défenseur brésilien a plutôt été spectateur de la première période, puisqu’il n’a absolument rien eu à faire défensivement. Et offensivement, il n’est pas beaucoup monté. En deuxième période, il a beaucoup plus souffert face à la vitesse de Sarr mais les Rennais n’ont pas su en profiter.

Tousart (6,5) : seule sentinelle dans ce 4-4-2 en losange, le milieu français a encore réalisé un travail de l’ombre. Sur 25 ballons touchés dans le premier acte, il en a en effet gagné 12. Solide dans l’entrejeu, l’international français Espoirs n’a rien lâché au retour des vestiaires. Sur l’ensemble du match, il a en effet gratté 21 ballons, le plus haut total sur tous les acteurs de la rencontre.

Ndombele (5,5) : placé un peu plus haut sur le terrain que d’habitude, l’international français a pu se projetter vers l’avant. Après une frappe à côté (20e), il a réalisé une belle passe pour Depay qui a manqué le cadre (23e). Dans le deuxième acte, il a aussi eu quelques occasions (47e, 67e) mais a fait quelques mauvais choix aux abords de la surface.

Aouar (6) : le joueur âgé de 20 ans ne s’est pas beaucoup montré durant les 45 premières minutes, même s’il aurait pu ajouter une passe décisive à son compteur si Depay avait trouvé la faille (28e). Et à l’inverse de son coéquipier Ndombele, il a été bien meilleur après la mi-temps. Auteur d’une frappe non cadrée (54e), il a touché un peu de ballons puisqu’il a profité des espaces laissés par les Rennais.

Fekir (5) : positionné en numéro 10, le capitaine lyonnais a été très actif dans ce match. Après avoir vu son coup-franc puissant être envoyé sur le poteau par Koubek (13e), il a frappé à côté du pied gauche (25e). Mais dans le jeu, on l’a énormément vu, puisqu’il est resté disponible. Mais on retiendra principalement sa première période puisque la deuxième n’a pas été bonne. Il n’a vraiment rien montré dans les 45 dernières minutes.

Dembélé (4) : de retour avec l’OL après avoir passé la trêve internationale avec l’équipe de France Espoirs (il a marqué contre l’Allemagne), l’attaquant français n’a pas livré une belle prestation. En première période, il n’a rien eu à se mettre sous la dent, contrairement au deuxième acte. Mais après la pause, il a manqué sa seule occasion en glissant légèrement au moment de frapper (64e). Il a ensuite été rattrapé par Nyamsi avant d’être remplacé par Terrier (74e).

Depay (4,5) : décisif avec sa sélection lors de la trêve internationale, l’international néerlandais ne l’a pas été ce soir sur la pelouse du Roazhon Park. Il a d’abord tenté sa chance sur coup-franc mais a trouvé le mur (7e), avant de rater une grosse occasion en se précipitant face à Koubek (23e). Sur une autre tentative, il a trouvé le portier rennais sur sa route (28e). Et après une deuxième période un peu traversée, il a cédé sa place à Traoré (84e).