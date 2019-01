17 ! C’est le nombre de matches que doit jouer le PSG entre la reprise de janvier (en Coupe de France contre Pontivy) et la première trêve internationale (dernière rencontre le 17 mars face à l’OM). Un véritable marathon qui inquiète visiblement Thomas Tuchel. D’autant que durant cette énorme série de matches viennent se glisser les deux rendez-vous capitaux (le 12 février puis le 6 mars) face à Manchester United. Déjà chargé à cette période, le calendrier parisien a vu deux nouvelles rencontres se rajouter au programme, avec les matches décalés face à Montpellier (le 20 février) et à Dijon (le 13 mars).

Le PSG s’en serait bien passé mais les mouvements sociaux de ces dernières semaines en ont décidé autrement. Cela ne rassure par le coach parisien qui n’a jamais fait face à ce genre de situation. « 17 matches, un tous les trois jours. C’est un peu compliqué je dois dire. Ce n’est pas facile à accepter mais c’est comme ça. On doit être préparé. C’est nécessaire de faire l’entrainement et d’être professionnel car 17 matches je n’ai jamais fait ça. Ça va être dur. Au PSG, ce n’est jamais le moment pour relâcher ou en faire un peu moins. C’est un grand défi. Il faut maintenant de la concentration avec cette première phase de trois matches puis la semaine à Doha (du 14 au 17 janvier). Il faut gérer les minutes des joueurs et être capable de gagner chaque match », a expliqué le coach allemand face à la presse ce mardi.

Tuchel veut toujours un six

La gestion de l’effectif s’annonce délicate pour Tuchel, qui prévient tout le monde. Aucun match ne sera bradé pour mieux se préparer à un autre. Il sera intransigeant et exigera les mêmes efforts contre Grenoble ou Strasbourg en Coupe de France le 23 janvier prochain que face à Manchester United ou l’OL le 3 février. « Je suis très clair. Ce n’est pas une phase pour être préparé pour Manchester. Chaque match est important et on doit trouver une solution à chaque fois. On doit mériter de jouer ici. Le niveau est très haut et les objectifs très élevés. Ce n’est pas quand le moment arrive qu’il faut jouer. J’utilise seulement les joueurs qui l’ont mérité à l’entraînement. »

Pour autant, Tuchel a montré quelques signes d’inquiétude. Il redoute de voir son effectif dégarni à certains postes, ce qui pourrait lui être préjudiciable sur la durée. Face aux cas Rabiot et Diarra, qui est en train de résilier son contrat, l’ancien de Dortmund réclame toujours un milieu de terrain supplémentaire. « Cet été, on a cherché un six, on n’a pas trouvé. Maintenant, c’est l’hiver et la situation avec Lass... (...) Il n’est pas avec nous à l’entraînement. Adrien nous manque aussi. Avec deux milieux défensifs absents, tu peux penser que je suis un peu nerveux », a-t-il envoyé dans un léger sourire tout de même. Voilà ce qu’il manque au PSG avant d’affronter cette éreintante période.