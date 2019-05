Dans cette édition 2018/2019 complètement folle de la Ligue des Champions, les deux demi-finales ont confirmé que les pronostics pouvaient voler en éclat en un claquement de doigts. A Anfield, qui aurait misé sur une remontada des Reds ou sur les doublés de Divock Origi et de Georgino Wijnaldum ? Et hier ? Alors que l’Ajax Amsterdam menait 2-0 à la mi-temps, qui aurait parié sur une victoire et la qualification de Tottenham grâce à un triplé de Lucas Moura ? Pas grand-monde. En tout cas, une chose est sûre : l’attaquant brésilien savoure le moment de grâce vécu à Amsterdam.

Une jouissance qui a dû être encore plus grande au vu des hommages rendus en Angleterre et chez lui, au Brésil. Mais hier, beaucoup d’observateurs n’ont pu s’empêcher d’évoquer le Paris Saint-Germain. L’angle d’attaque était d’ailleurs vite trouvé : un ex-Rouge-et-Bleu poussé vers la sortie a brillé en demi-finale et jouera la grande finale de la Ligue des Champions à Madrid. Une pique à l’encontre du club de la capitale qui peut paraître hâtive, Lucas ayant surtout profité de la blessure d’Harry Kane pour glaner une place de titulaire indiscutable. Et ses récentes prestations n’annonçaient pas spécialement un tel exploit à ce stade de la compétition. En revanche, ce qui est certain, c’est que Lucas Moura revit à Londres après un divorce non désiré avec le PSG.

Renforcé grâce à son divorce avec le PSG

« Sans aucun doute. Mes sept derniers mois au PSG ont été la période la plus difficile de ma carrière. Je n’étais plus convoqué pour les matches. Ensuite, l’opportunité Tottenham est apparue. Ils m’ont offert la possibilité de réaliser mon rêve de jouer en Premier League. Maintenant je joue, je suis important pour l’équipe, je marque des buts et j’ai réalisé mon rêve de jouer une finale de Ligue des Champions. Je n’ai jamais cessé de me battre, de travailler, d’y croire. Tôt ou tard, la récompense arrive », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Globoesporte, avant de poursuivre.

« Je ne voulais pas partir de la manière dont je suis parti du PSG. Je suis resté là-bas cinq ans, j’ai écrit une belle histoire. Mais comme je l’ai dit, les sept derniers mois là-bas ont été très difficiles. Je n’étais pas convoqué pour les matches. Je sentais pourtant que je pouvais être important, aider. Mais ça fait partie du football. Ça m’a aidé à devenir plus fort. J’en suis sorti plus fort. Je suis arrivé à Tottenham avec beaucoup de motivations, une grosse envie de railler, de faire partie de l‘histoire du club. C’était un rêve que j’avais. » Un rêve qui s’est réalisé, pour son plus grand bonheur.