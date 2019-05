Parti à l’hiver 2018 à Tottenham (pour 28 M€), après cinq saisons passées au Paris Saint-Germain, où il n’a jamais réussi à dépasser le stade des quarts de finale de Ligue des Champions, le Brésilien Lucas Moura va découvrir cette année la finale de C1, au Wanda Metropolitano de Madrid, le 1er juin prochain contre Liverpool. Auteur d’un triplé contre l’Ajax (2-3) en demi-finale retour de C1 (il a été gratifié d’une note de 10 par notre rédaction pour ce match), il a réagi à cette magnifique prestation, sûrement la plus aboutie de sa carrière, au micro de RMC Sport.

« C’est impossible d’expliquer ce moment, a confié le Brésilien très ému. C’est un moment que tous les joueurs cherchent à vivre. Depuis petit, je rêve de jouer la Ligue des Champions et de la gagner. J’ai cette fois la possibilité de jouer la finale. Je suis content de mon équipe. J’ai toujours cru que ce moment allait arriver. C’est difficile d’expliquer cette émotion. »

Il n’a jamais douté de sa capacité à sortir une telle performance

« J’ai beaucoup travaillé, a poursuivi Lucas Moura. Tout le monde a énormément travaillé et on le mérite. Je trouvais qu’on était bien en première mi-temps même si on a donné deux buts à l’adversaire et qu’on n’a pas profité de nos occasions. En deuxième période, on devait tout donner, c’était le match de notre vie ! On a mis beaucoup d’intensité et beaucoup d’agressivité. C’est le foot, c’est incroyable ! Ce sont des émotions que seul le foot peut donner. »

Interrogé sur le fait que sa belle prestation de ce soir pouvait constituer une réponse aux critiques, lui qui n’a pas toujours été épargné par les commentaires sur son niveau de jeu, le Brésilien a répondu que « non, ce n’est pas une réponse aux critiques. Ça fait partie du foot. J’ai toujours cru en mes qualités de joueur. Je savais que je pouvais jouer dans un grand club et disputer la finale de la Ligue des Champions. La réponse que je dois donner, c’est à mon coach, au président et je profite à chaque fois sur le terrain. »