Les Girondins de Bordeaux traversent une mauvaise passe. Après un sursaut contre l’AS Saint-Étienne (3-0, 15e journée de Ligue 1), les hommes de Jocelyn Gourvennec, désormais 15es au classement, ont enchaîné trois défaites de rang. Quatre même si on ajoute l’élimination en 8e de finale de Coupe de la Ligue à Toulouse (2-0). Pour renverser la vapeur et briser cette spirale négative, le coach aquitain tente tout.

Il a même promu Jérôme Prior (22 ans), enfant du club, dans les buts lors des deux derniers matches. L’Équipe annonce ce mercredi que le jeune portier, sous contrat jusqu’en juin 2020, sera maintenu dans les cages bordelaises pour la réception de Montpellier (19e journée de L1). Un choix qui risque, selon le quotidien sportif, de devenir problématique pour Benoît Costil (30 ans).

Costil veut jouer en vue du Mondial

Titulaire depuis le début de l’exercice, l’international tricolore (1 sélection), arrivé libre cet été en provenance de Rennes, risque en effet de l’avoir mauvaise. Désireux de retrouver sa place en équipe de France à quelques mois du Mondial 2018 en Russie, le natif de Caen doit jouer. « J’ai envie d’être au très haut niveau et l’équipe de France, c’est ça. J’ai eu la chance et le privilège d’y être. (...) Je vais continuer à bosser avec mon club et faire en sorte d’avoir plus d’arguments pour revenir », expliquait-il en septembre au Parisien.

Si le club au scapulaire décide de le mettre durablement sur le banc, la situation promet de vite devenir compliquée. D’autant que l’ancien Rennais a signé cet été un contrat jusqu’en juin 2021 ! Un dossier de plus à gérer lors d’un mercato qui s’annonce particulièrement agité du côté du Matmut Atlantique. Encore plus en cas de nouvelle contre-performance face au MHSC...