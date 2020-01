Le mercato d’hiver est lancé et les cellules de recrutement européennes sont déjà en action depuis maintenant quelques semaines. Si certains clubs vont casser leur tirelire pour s’offrir un joueur confirmé qui apportera une plus value immédiate à leur effectif, d’autres sont à la recherche de la bonne affaire. Selon nos informations, un joueur a tapé dans l’œil de plusieurs clubs français et espagnols : le jeune milieu offensif tunisien de 22 ans, Habib Oueslati.

Formé à l’Olympique Lyonnais et passé par Angers, il évolue depuis dix-huit mois au Club Sportif Sfaxien, pensionnaire de première division de Tunisie. Après des débuts prometteurs, le natif de La Seyne-Sur-Mer éclabousse de tout son talent le championnat tunisien et les compétitions africaines. De quoi éveiller l’intérêt de nombreux clubs étrangers attirés par sa vivacité, sa rapidité, son agilité et son pied gauche dévastateur.

Selon nos informations, ils sont d’ailleurs nombreux, et les scouts des clubs étrangers dans les travées du Stade Taïeb Mhiri, situé dans la banlieue de Sfax, sont rarement déçus. Et pour cause. Habib Oueslati fait lever les foules à chaque rencontre. Une offre de l’une de ces formations pourrait arriver dans les prochains jours sur le bureau du président du club tunisien qui réclame 200 000 € pour laisser filer son joueur en Europe. Un pari peu risqué pour un joueur à la marge de progression énorme et au talent certain.