L’Olympique de Marseille peine un peu à démarrer son mercato. Ce mercredi, le club phocéen a réussi à effectuer sa première vente significative puisque Lucas Ocampos s’en est allé du côté du FC Séville, faisant rentrer 15 millions d’euros, bonus compris, dans les caisses de Jacques-Henri Eyraud. Même si le président de l’OM doit continuer à vendre, on imagine qu’il va bientôt être temps de se renforcer.

La piste menant à Dario Benedetto est toujours étudiée et le joueur est enfin sorti du silence. « Ça me fatigue que ce sujet devienne une telenovela. Ma tête est à Boca, mais si une offre (d’Europe) arrive, j’ai demandé à Dani (Daniel Angelici) de l’étudier. Pour le moment, aucune offre n’est arrivée donc on verra bien », a expliqué l’attaquant argentin, ne refroidissant donc pas vraiment les ardeurs des fans olympiens. Mais c’est loin d’être la seule piste.

Un peu plus de sept millions d’euros

En effet, selon nos informations, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais, fait la cour à Mathieu Cafaro, milieu offensif pouvant jouer ailier gauche, qui évolue du côté du Stade de Reims. Une offre, légèrement supérieure à sept millions d’euros, a même été transmise et il se pourrait que celle-ci soit étudiée par les dirigeants rémois, qui espéraient initialement récolter environ la même somme que pour Rémi Oudin, à savoir plus de 10 millions d’euros.

Après une saison plus que correcte en Ligue 1 (7 buts et 3 passes décisives en 34 matches de L1 dont seulement 24 titularisations), Mathieu Cafaro, sous contrat jusqu’en juin 2022, est-il prêt à passer ce grand cap ? Seul l’avenir nous le dira, si le transfert a lieu. Mais une chose est certaine : l’OM compte bien recruter en Ligue 1 et surtout de jeunes éléments sur lesquels une belle plus-value est envisageable à court ou moyen terme. Mathieu Cafaro, 22 ans, entre parfaitement dans ce genre de catégorie et les supporters peuvent se rassurer, l’OM s’active enfin.

