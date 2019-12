Les messages distillés par Leonardo sont, comme au billard, des coups à plusieurs bandes. Sa sortie médiatique, dans les coursives du Parc des Princes, quelques minutes après le succès face au Club Bruges (1-0) synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, n’y a pas échappé. Notamment quand il a été interrogé sur Neymar et son avenir. Le directeur sportif parisien n’a d’ailleurs pas manqué de flatter son compatriote, sous contrat jusqu’en 2022. Il est d’abord revenu sur son départ avorté cet été : « il voulait partir ? Je ne savais même pas (rires). C’est déjà fini et ça fait longtemps. On ne se rappelle même pas. » Le dirigeant parisien a ensuite vanté les mérites du numéro 10 parisien : « Neymar a joué trois matchs, il a marqué trois buts et apporté neuf points en championnat. Aujourd’hui, on a Neymar et Mbappé. Si on regarde dans le monde, où sont les joueurs qui sont meilleurs qu’eux ? Les deux font partie des cinq ou quatre meilleurs joueurs du monde. On doit être content d’avoir des joueurs formidables. Et Neymar est Neymar, c’est un joueur fabuleux. » Depuis, le Brésilien a pris part à 6 rencontres avec le PSG, et a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives.

Le directeur sportif parisien a mis des actes sur ses paroles il y a déjà quelques semaines puisque, selon nos informations, il a amorcé des discussions avec l’entourage de Neymar Jr au sujet de son avenir parisien. Plusieurs réunions se sont tenues entre les différentes parties. La dernière en date : mercredi soir dans les travées du Parc des Princes lors de la victoire parisienne face à Galatasaray (5-0). En bon communicant, Leonardo a pris le soin d’inviter en loge son entourage. À commencer par l’agent du joueur Pini Zahavi, Neymar Senior et ainsi que plusieurs acteurs importants de ce dossier. Le directeur sportif parisien a alors avancé ses arguments. Son but ? Charmer et convaincre son entourage que c’est dans l’intérêt du joueur de prolonger l’aventure à Paris. Pour l’heure, les négociations ne se sont pas encore concrétisées par une proposition officielle.

Neymar n’est pas fermé

C’est l’histoire d’une prolongation entamée sous l’ère de l’ancien directeur sportif du PSG, Antero Henrique, interrompue avec l’arrivée de Leonardo puis rétablie quelques mois plus tard. Les relations considérées comme tendues au début de l’été entre l’attaquant parisien et le directeur sportif parisien se sont sensiblement améliorées. Les deux hommes entretiennent désormais des rapports cordiaux. Neymar peut également compter sur l’appui de son entraîneur Thomas Tuchel mais aussi de ses coéquipiers qui l’ont toujours soutenu de façon privée et publique. Ses compatriotes verraient d’un bon œil sa prolongation capitale. À commencer par le capitaine du PSG Thiago Silva, très actif en interne et dont le contrat expire en juin.

Si les dirigeants parisiens veulent donc poursuivre avec Neymar, l’inverse est-elle réciproque ? Après les envies de départ l’été dernier et les blessures à répétition de l’attaquant, l’ancien milieu de terrain se donne le temps de la réflexion. À deux ans et demi de la fin de son contrat, le maestro veut examiner les différentes options qui s’offriront à lui. Encore indécis, il souhaite se concentrer sur la campagne européenne de son équipe cette saison. Une ambition confirmée par la star brésilienne après la large victoire sur Galatasaray ce mercredi soir (5-0) : « je sais que je n’étais pas là l’année dernière en février. Il va falloir penser aux supporters. Moi, ce qui me rend heureux, c’est de pouvoir jouer. Tant que j’ai un ballon, un beau terrain et des coéquipiers, j’ai tout ce qu’il me faut. »