Si les dossiers de premier contrat pro au PSG d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi sont en haut de la pile du bureau de Leonardo en ce mois de février, celui de Kays Ruiz n’est pas loin. Le Franco-Marocain de 17 ans a bel et bien signé son premier contrat pro à 16 ans fin août 2018 et il se trouve sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2021, mais la situation contractuelle de l’ancien crack du FC Barcelone fait parler en coulisse.

Il faut dire que le milieu offensif, arrivé en 2015 en provenance du Barça, suscite l’intérêt des plus grands clubs européens. Selon nos informations, ils sont 4 à suivre avec le plus grand intérêt les performances du Parisien, qui a notamment participé à 5 matches de Youth League avec les U19 du PSG. Chelsea, le Borussia Dortmund, Arsenal et la Juventus Turin gardent un œil sur Kays Ruiz.

Kays Ruiz refuse une offre de prolongation du PSG

Conscient de la situation et de la perte potentielle du joueur l’été prochain, voire libre dans moins de 18 mois, le club de la capitale a fait une première offre de prolongation au joueur. Mais celle-ci n’a pas retenu l’attention de Kays Ruiz et de son entourage qui estiment que le Franco-Marocain de 17 ans doit bénéficier d’une plus large revalorisation salariale.

Pas de quoi ébranler le PSG qui devrait de nouveau lui proposer un autre contrat dans les prochaines semaines. Il faut dire que Kays Ruiz sait exactement ce qu’il compte faire et possède un plan de carrière déjà défini. L’ancien de la Masia du Barça a fait d’une prolongation au PSG une priorité et souhaite s’imposer et s’installer dans la durée au sein du groupe professionnel.