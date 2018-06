Hier, l’Olympique de Marseille a connu la décision de l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC). L’Union européenne des associations de football (UEFA) lui a infligé une amende de 100 000 euros. Ainsi, pas de recrutement encadré, pas de masse salariale scrutée. L’OM pourra donc faire un joli mercato estival pour essayer de faire mieux que la saison passée en championnat (4e) et pourquoi pas en Europe, en Ligue Europa (finaliste).

Ainsi, forcément, les décideurs marseillais vont pouvoir se faire plaisir sur le marché des transferts. Outre le dossier de l’attaquant qui semble être Mario Balotelli et dont les tractations avanceraient bien, la maison phocéenne viserait un défenseur central d’envergure européenne, mais aussi un milieu de terrain. Tandis que la Coupe du Monde s’ouvre aujourd’hui (Russie-Arabie Saoudite est à suivre en direct sur notre live commenté), le mercato, lui, a bien débuté.

La concurrence va être féroce

Il est possible que l’OM frappe un très gros coup. Selon les informations du très sérieux média anglais Skysports, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud seraient sur la piste de Mario Götze, le milieu offensif du Borussia Dortmund. Absent de la liste des 23 de Joachim Löw, le joueur du club de la Ruhr a participé à 23 rencontres de Bundesliga cette saison dont 19 en tant que titulaire pour seulement deux petits buts. Le BvB souhaite récupérer la majorité des 26 millions investis sur lui.

Mais la concurrence est vraiment féroce. Outre le Valencia CF, West Ham, Everton et l’Arsenal d’Unai Emery suivraient aussi avec attention la situation du buteur de la finale de la Coupe du monde 2014 contre l’Argentine. Reste à savoir si l’OM, qui vise ici très haut, aura les moyens de le convaincre et surtout de dépasser les mastodontes anglais dont les finances et l’aura de la Premier League seront des atouts non négligeables.