C’est une habitude, à chaque mercato, la Ligue 1 retrouve d’anciennes connaissances qui reviennent se ressourcer dans l’Hexagone. Foot Mercato a décidé de sélectionner onze noms pour bâtir une équipe type. Un choix forcément subjectif, basé sur un système de jeu à risque, voire utopique. Mais un choix clairement assumé pour rendre hommage à ces revenants dont on attend beaucoup.

Alban Lafont (20 ans, FC Nantes - ex-Toulouse) : le jeune portier international U20 tricolore a surpris tout son monde en revenant en France un an après son départ. Après une première saison plutôt correcte du côté de la Fiorentina (34 titularisations en Serie A), l’ancien Toulousain a choisi de rejoindre le FC Nantes, sous la forme d’un prêt de deux ans, avec option d’achat fixée à 7 M€. Titulaire depuis le début de la saison chez les Canaris, où il succède à l’expérimenté Roumain Ciprian Tatarusanu, le gardien est attendu. À lui de franchir un cap.

Aurélien Chedjou (34 ans, Amiens - ex-Lille) : parti en 2013, après avoir tout connu à Lille (doublé L1-Coupe de France en 2011), le Camerounais a conquis la Turquie, sous les tuniques de Galatasaray, Istanbul Basaksehir et Bursaspor. Le Lion Indomptable a choisi de revenir en France. À 34 ans, le natif de Douala viendra apporter toute son expérience à la défense d’Amiens, pas forcément très fournie dans l’axe.

Laurent Koscielny (33 ans, Girondins de Bordeaux - ex-Lorient) : il a été au clash pour retrouver les pelouses de France et de Navarre, lui qui était parti du FC Lorient à l’été 2010. L’ex-international tricolore (51 sélections, 1 but) a fait des pieds et des mains pour quitter Arsenal et rejoindre Bordeaux. Un temps cité à l’Olympique Lyonnais ou à Rennes, le natif de Tulle a finalement opté pour le club au scapulaire. L’axial vient pour incarner le nouveau projet bordelais et être le relais de Paulo Sousa sur le pré.

Abdou Diallo (23 ans, Paris SG - ex-AS Monaco) : champion de France en 2017 avec l’AS Monaco, son club formateur (5 apparitions en Ligue 1), le jeune international Espoirs tricolore (16 capes) revient en France cet été avec un statut complètement différent. Ses saisons à Mayence puis au Borussia Dortmund en Bundesliga (55 matches, 3 réalisations) l’ont propulsé au rang de valeur sûre à son poste de central. Capable de dépanner à gauche, il a convaincu le PSG et Thomas Tuchel de miser 32 M€ sur lui. Il devra prouver face à une concurrence plus rude.

Yohan Cabaye (33 ans, Saint-Étienne - ex-Lille et Paris SG) : le chant du retour, une fois encore. Libre de tout contrat, le milieu de terrain, qui était déjà revenu en 2014 (de Newcastle au Paris SG), a décidé de s’offrir un nouveau come-back en France, du côté de l’AS Saint-Étienne, habituée de ce genre de coups (Mathieu Debuchy, Yann M’Vila, Timothée Kolodziejczak, Wahbi Khazri, etc.). L’ancienne sentinelle de Didier Deschamps en équipe de France débarque chez les Verts dans un flou relatif après un passage rapide aux Émirats Arabes Unis, à Al-Nasr.

Tiémoué Bakayoko (25 ans, AS Monaco - ex-AS Monaco, Stade Rennais) : révélé aux yeux du grand public sur le Rocher, l’année du titre de champion de France, en 2017, le milieu de terrain a choisi de revenir en Principauté. L’international tricolore (1 cape), parti à l’époque pour 40 M€ à Chelsea, revient sous la forme d’un prêt avec option d’achat avec pour ambition de se relancer suite à une saison faite de hauts et de bas du côté de l’AC Milan (31 apparitions en Serie A, 1 but). Leonardo Jardim, qui peine à équilibrer son équipe, compte en tout cas sur lui.

Idrissa Gueye (29 ans, Paris SG - ex-Lille) : le nouveau chouchou de Thomas Tuchel, c’est lui. Le Sénégalais, champion de France avec le LOSC en 2011, arrive au Paris SG en terrain conquis. Le coach allemand souhaitait en effet l’arrivée du natif de Dakar depuis le mois de janvier. Le milieu défensif, auteur de quatre saisons pleines en Premier League depuis son départ de Lille en 2015 (une à Aston Villa puis trois à Everton), revient en Ligue 1 avec un statut bien différent et une pression plus importante sur les épaules, liée au prix de son transfert (environ 30 M€) et aux attentes du club de la capitale à son poste.

Ryad Boudebouz (29 ans, AS Saint-Étienne - ex-Bastia, Montpellier, Sochaux) : deux ans après son départ au Betis, l’international algérien (25 sélections, 2 réalisations), en manque de temps de jeu en Espagne, a décidé de faire son retour en France, plus précisément à Saint-Étienne, pour remplacer Rémy Cabella (29 ans) parti à Krasnodar. Dans le Forez, il retrouve un entraîneur qu’il connaît sur le bout des doigts Ghislain Printant mais aussi Wahbi Khazri avec qui il faisait des ravages du côté de Bastia. Le Fennec, auteur d’une passe décisive pour son premier match avec les Verts, est revanchard.

Adam Ounas (22 ans, OGC Nice - ex-Girondins de Bordeaux) : le champion d’Afrique des Nations 2019 avec l’Algérie débarque sur la Côte d’Azur avec un nouveau statut, d’autant que son arrivée représente un investissement conséquent pour les Aiglons (prêt payant avec option d’achat fixée à 20 M€). Le milieu offensif, qui ne s’est pas imposé à Naples malgré quelques prestations intéressantes, était parti de Bordeaux, en 2017, avec l’étiquette d’espoir en devenir. Il revient pour être le porte-étendard du nouveau projet niçois.

Wissam Ben Yedder (29 ans, AS Monaco - ex-Toulouse) : à un an de l’Euro, l’attaquant a pris le pari de quitter le Séville FC, où il a brillé trois saisons durant (38 buts en 91 apparitions en Liga), pour revenir en Ligue 1, au sein de son club de cœur, l’AS Monaco. Les Rouge-et-Blanc n’ont d’ailleurs pas hésité à mettre 40 M€, le montant de sa clause libératoire, sur la table pour l’attirer en Principauté. Les pensionnaires du Stade Louis II espèrent que l’international tricolore (4 sélections, 1 réalisation) aura au moins le même rendement que lors de son passage au TFC (63 buts en 156 matches de L1).

Jean-Kévin Augustin (22 ans, AS Monaco - ex-Paris SG) : le club du Rocher a décidément misé sur les revenants cet été. Et le retour de JKA sera observé à la loupe. D’abord parce que le jeune attaquant, parti du PSG pour près de 13 M€ en 2017, a des qualités, qu’il a affichées par séquences, tantôt au Paris SG tantôt à Leipzig (12 buts en 42 matches de Bundesliga). Ensuite, parce que l’international Espoirs tricolore (9 sélections, 6 buts) traîne une réputation d’enfant terrible suite à ses démêlés avec le sélectionneur Sylvain Ripoll et la Fédération Française de Football.

