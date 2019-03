Nous ne sommes que début mars, mais déjà, le mercato du Paris SG a démarré. L’échec du club de la capitale en 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester United annonce un grand chambardement au niveau de l’effectif. L’Équipe nous apprend en effet que trois-quatre transferts sont déjà à l’étude, histoire de régénérer le groupe à disposition de Thomas Tuchel, mais aussi de respecter les règles liées au fair-play financier.

Trois noms sont notamment évoqués : Thomas Meunier, Christopher Nkunku et Jesé Rodriguez. Le dernier est prêté depuis janvier au Betis Séville, sans option d’achat, et les deux autres sont davantage des joueurs de complément cette saison pour le technicien allemand. Selon le quotidien sportif, les pensionnaires du Parc des Princes espèrent dégager entre 60 et 80 M€ grâce à ces trois-quatre ventes. Une projection optimiste selon certains.

Cavani et Di Maria pas retenus

Le Parisien, de son côté, explique qu’un ou plusieurs poids lourds pourraient également être concernés. Les noms d’Edinson Cavani et Angel Di Maria sont cités. En cas d’offres jugées intéressantes, les deux Sud-Américains ne seraient pas retenus cet été, et ce, malgré leurs statuts respectifs (el Matador est le meilleur buteur de l’histoire du club, el Fideo est l’un des tous meilleurs Parisiens cette saison). De quoi récolter de précieux deniers.

Au rayon départs toujours, mais en coulisses cette fois, Antero Henrique, déjà sur la sellette, ne devrait pas faire long feu, et ce, malgré la récente marque de soutien de Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien, sous pression, est lui aussi menacé. Toutefois, d’après L’Équipe, il devrait voir l’Émir du Qatar lui maintenir sa confiance. Une nouvelle - et dernière ? - chance. Une chose est sûre : ça va bouger dans tous les sens à Paris cet été.