Leandro Paredes n’a pas suffi à rassasier les estomacs parisiens. Et surtout, l’Argentin n’est pas un numéro 6. Le PSG est donc toujours en quête de ce fameux joueur recherché depuis deux ans maintenant. Il faut dire que Thiago Motta est à la retraite, Adrien Rabiot est mis à l’écart, Lassana Diarra s’est avéré être une mauvaise affaire et Giovani Lo Celso a été prêté au Betis. Les dirigeants parisiens ont échoué dans le dossier Frenkie de Jong, alors que pour Idrissa Gueye, Abdoulaye Doucouré ou encore Julian Weigl, les négociations n’ont pas abouti.

Une nouvelle piste a émergé dans les esprits des dirigeants de la capitale. Le Parisien nous apprend ce mardi que le profil de Florentino Luis est suivi avec beaucoup d’attention. Ce très jeune joueur (19 ans) est l’un des grands espoirs de Benfica. Il vient d’ailleurs de réaliser ses premières apparitions en équipe première (4 matches de championnat pour 1 but et 3 rencontres de Ligue Europa) et alerte déjà les plus grands clubs européens. Le quotidien francilien affirme que le PSG a déjà pris contact avec la direction sportive des Aguias ainsi qu’avec Bruno Carvalho, le représentant du joueur.

Une clause à 60 M€

L’idée d’un transfert a déjà germé mais l’option d’un transfert avec un prêt d’un an à Benfica est aussi dans les tuyaux. Florentino Luis n’a beau que commencer au plus haut niveau, ce gabarit moyen (1m83 pour 73 kg), capitaine des U20 portugais, qui devrait être présent pour la Coupe du monde de la catégorie en Pologne cet été, a déjà impressionné par ses qualités dans les duels et n’est pas maladroit avec le ballon dans les pieds. Bref, les qualités adéquates pour un numéro six.

Il reste qu’il a un coût. Encore sous contrat jusqu’en 2023, il possède une clause libératoire de 60 M€. Une somme conséquente pour les finances non-extensibles du PSG, toujours en proie avec le Fair-play financier. Le club français va sans doute tenter de faire baisser l’addition mais encore faut-il réussir à convaincre les dirigeants portugais. Les prochaines semaines risquent d’être agitées entre Paris et Lisbonne.