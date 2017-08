Discret mais efficace. Voilà comment est présenté Antero Henrique depuis sa nomination au poste de directeur sportif du Paris SG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Portugais est pour l’instant fidèle à sa réputation. Après les opérations Yuri Berchiche, Daniel Alves et Neymar, le dirigeant aurait avancé ses pions, dans l’ombre, sur un autre dossier. O Globoesporte et As assurent ainsi que le club de la capitale est tout proche de boucler un nouveau transfert sur ce mercato d’été.

Et il ne s’agit ni de Fabinho (23 ans), ni de Kylian Mbappé (18 ans), dont les noms sont annoncés avec insistance ces derniers jours. Le PSG serait en passe de s’attacher les services de Wendel (19 ans), prometteur milieu de terrain de Fluminense, doté d’un gros coffre et d’une sacrée frappe de balle. Les agents de l’Auriverde (Carlos Henrique Brasil, Fred Moraes et Giuliano Bertolucci) et l’état-major du club carioca (le président Pedro Abad et le directeur sportif Marcelo Teixeira) sont venus à Paris ces jours-ci pour négocier.

Un transfert puis un prêt dans la foulée

Et si le transfert n’est pas encore complètement bouclé, un accord semble proche à en croire les deux sources. Sous contrat jusqu’en 2020 avec le Flu, Wendel, titulaire indiscutable sous les ordres d’Abel Braga (19 titularisations en Série A, 3 buts), est cité en Europe depuis plusieurs semaines, spécialement au FC Porto et au CSKA Moscou. Les Dragões ont même transmis une offre officielle de 5 M€, repoussée par la direction brésilienne. Selon A Bola, cette dernière demande au moins 15 M€ pour démarrer les négociations.

Le PSG a donc dû se mettre au diapason. Mais pour convaincre plus facilement le Tricolor de céder, les pensionnaires du Parc des Princes sont disposés, d’après As, à prêter le milieu à son club formateur jusqu’en décembre. Une option qui permettrait à Fluminense de profiter du talent de son n° 37 et au PSG de libérer une ou plusieurs places d’extra-communautaires dans son effectif d’ici janvier (avec Thiago Silva, Neymar et Lucas Moura, trois places réglementaires sur quatre sont actuellement occupées). Antero Henrique et le PSG n’ont sans doute pas fini de nous surprendre sur ce mercato.