L’été dernier, le départ de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain contre le paiement de sa clause libératoire de 222 millions d’euros a fait couler beaucoup d’encre et continue à en faire couler. Depuis son arrivée dans l’Hexagone, le Brésilien se régale avec onze buts et neuf passes décisives en 14 rencontres de Ligue 1. Inutile de préciser que c’est le joueur avec les statistiques les plus impressionnantes de la première division française à la mi-saison.

Des performances qui ne laissent donc pas insensibles les grands clubs des autres championnats du Vieux Continent. À la tête de ceux-ci, bien évidemment, le Real Madrid. Avant l’arrivée de l’Auriverde du côté du FC Barcelone, les Merengues avaient déjà tout fait pour essayer de recruter l’ailier qui brillait alors à Santos, dans son pays. En vain. Sauf que les dirigeants de la Casa Blanca ne s’avouent jamais vaincus et encore moins pour un joueur du calibre de Neymar.

Perez prêt à inclure Cristiano Ronaldo dans l’affaire ?

Ce soir, le Paris Saint-Germain rencontrera Nantes en Ligue 1, sans son Brésilien, et devra batailler ferme pour le conserver selon la Cadena Ser. En effet, la radio confirme les informations de Marca qui faisaient, voici quelques jours, de Neymar la cible numéro un du Real Madrid pour l’été prochain. Sauf que le média espagnol va encore plus loin ce dimanche matin et révèle même certains dessous de la future offensive des doubles vainqueurs de la Ligue des Champions pour le capitaine de la sélection brésilienne.

Florentino Perez, le président de l’équipe coachée par Zinedine Zidane, serait prêt à tout pour le récupérer. Il serait même prêt à inclure Cristiano Ronaldo, piste de longue date du PSG, ainsi qu’une somme d’argent pour faire fléchir les décideurs parisiens qui ont recruté à prix d’or leur nouvelle tête de gondole l’été dernier. Reste à connaître la position de Nasser Al-Khelaïfi le grand patron du club francilien qui ne devrait, a priori, pas entendre de cette oreille un départ de son nouveau joyau.