Les idées fixes. Depuis quelques semaines maintenant, la rumeur d’un intérêt du Real Madrid pour Neymar (25 ans) fait son chemin en Espagne. Une rumeur loin d’avoir été démentie par le président de la Casa Blanca Florentino Pérez lors de la remise du Ballon d’Or France Football 2017 à Cristiano Ronaldo (32 ans) à Paris. « Tout le monde sait que j’ai voulu le recruter il fut un temps. En étant au Real Madrid, Neymar aurait plus de facilités à gagner le Ballon d’Or. Le Real Madrid est un club qui donne à un grand joueur ce qu’il mérite », avait alors lancé le patron merengue.

Marca assure ce vendredi que ces paroles n’étaient pas lancées en l’air. Les Madrilènes pensent en effet sérieusement à recruter le Brésilien dès cet été. La une du quotidien sportif est éloquente : « Neymar en tête ». La publication espagnole explique que les pensionnaires du Santiago Bernabeu, qui cherchent « une tête de gondole sportive et économique », pour relancer un groupe qui a connu énormément de succès ces derniers mois et marque quelque peu le pas dernièrement. Neymar répond parfaitement au profil pour les décideurs madrilènes.

Mieux, s’offrir le Brésilien permettrait de mettre un petit coup derrière la tête à son ancien club, le rival en Liga, le FC Barcelone. Et alors qu’ils pensaient tenter leur chance à l’été 2019, les champions d’Europe en titre pourraient être tentés d’accélérer et de passer à l’action dès cet été, mettant déjà de précieux deniers de côté en se montrant calmes en ce mois de janvier. Les deux parties se seraient rapprochées ces dernières semaines, avec des déclarations d’intention en coulisses, par intermédiaires interposés.

Une offensive dès cet été ?

Toutefois, Marca indique que le Real ne fera rien sans en avertir la direction du Paris SG, avec qui l’Auriverde est sous contrat jusqu’en juin 2022. Du côté du club de la capitale d’ailleurs, on a déjà répondu à cette rumeur. Sans équivoque. « J’insiste. Neymar va triompher ici et il est très content. Je ne sais pas ce qu’il se dit et d’où l’information provient. Ici on est tous sous le charme de Neymar. Il restera et triomphera ici », lâchait par exemple Unai Emery en conférence de presse le 16 novembre.

Le message était clair et avait été répété début décembre, toujours face aux journalistes. « (Si Florentino Pérez a dit ça) c’est peut-être qu’il aimerait que Neymar soit avec lui au Real Madrid. Mais il est ici au Paris SG. Je suis convaincu que Neymar réussira à atteindre ses objectifs collectifs d’abord puis individuels ensuite, ici à Paris », avait-il lancé. Une nouvelle missive sans équivoque. Mais dont la portée ne semble visiblement pas aller au-delà des Pyrénées...

Le clan Neymar avait lui entretenu le doute suite aux premiers échos de l’intérêt madrilène. « Les choses changent souvent. Aujourd’hui, cette réflexion n’existe pas et répondre à ça, c’est alimenter quelque chose d’impossible. Je ne peux pas parler de négociations qui pourraient avoir lieu dans cinq ou six ans. Il a un gros contrat avec le PSG et il vient tout juste d’arriver. Ça fait trois mois que nous sommes ici (à Paris) et vous parlez déjà d’un départ. C’est compliqué de répondre à ce genre de choses », expliquait ainsi le père du n° 10 parisien à Fox Sport fin novembre. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer...