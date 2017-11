Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar affiche un état de forme plus que correct (14 buts, toutes compétitions confondues). Pourtant, le Brésilien ne fait pas toujours parler de lui grâce à ses performances. À peine débarqué dans la capitale française, l’international auriverde a vu les médias espagnols (enfin surtout catalans) et brésiliens lui tomber dessus, clamant que le néo Parisien regrettait d’avoir signé au PSG. Autant de bruits de couloir qui ont fini par exaspérer le principal intéressé. Pas de quoi refroidir pour autant les ardeurs des journalistes qui étaient revenus à la charge à l’issue du match de Ligue des Champions remporté face au Celtic Glasgow (7-1) pour évoquer la rumeur Real Madrid.

De quoi agacer à nouveau Neymar qui ne veut plus entendre parler de ces rumeurs. Concentré sur ses objectifs parisiens, l’ancien Blaugrana a d’ailleurs vu son père intervenir publiquement en ce sens. Interrogé par la chaîne de télévision Fox Sport sur la piste madrilène, Neymar Sr a clairement indiqué que toute cette histoire n’était que pure spéculation. « Les choses changent souvent. Aujourd’hui, cette réflexion n’existe pas et répondre à ça, c’est alimenter quelque chose d’impossible. Je ne peux pas parler de négociations qui pourraient avoir lieu dans cinq ou six ans. Il a un gros contrat avec le PSG et il vient tout juste d’arriver. Ça fait trois mois que nous sommes ici (à Paris) et vous parlez déjà d’un départ. C’est compliqué de répondre à ce genre de choses », a-t-il indiqué.

Enfin, cela a également été l’occasion de faire le point sur un possible retour au pays, une fois le parcours européen de la star brésilienne terminé. « Je ne pense pas qu’il quitte l’Europe dans huit ans. Notre travail c’est de maintenir Neymar à un endroit dont nous avons rêvé et c’est un rêve de jouer en Europe. c’est pour cette raison que je ne vois pas Neymar rentrer au Brésil. Peut-être que dans quelques années, il pourrait aller à Palmeiras, Flamengo ou Santos. Mais pour le moment, tout ceci n’est que spéculation ». C’est dit !