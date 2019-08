Un mercato prometteur. Cet été, le LOSC s’attendait à se faire piller après une saison plus qu’aboutie. Mais les pensionnaires du stade Pierre Mauroy ont accueilli plusieurs renforts durant l’intersaison à l’image de Benjamin André, Victor Osimhen, Yusuf Yazici ou encore Tiago Djalo. Un recrutement ambitieux mené notamment par Luis Campos. Le conseiller du président Gérard Lopez était également en première ligne pour tenter de boucler l’arrivée de Renato Sanches. Barré par une forte concurrence et lassé de son faible temps de jeu au Bayern Munich, le Portugais a rapidement été séduit par le projet lillois. Et vendredi, il a rejoint le nord de la France où il a paraphé un contrat de quatre années. De leur côté, les Dogues ont dépensé un peu plus de 20 millions d’euros pour s’offrir le Golden Boy 2016.

Renato Sanches est fier de rejoindre le LOSC

Une recrue dont la prise de parole était forcément très attendue. Accompagné de Marc Ingla, le footballeur âgé de 22 ans a été ce lundi présenté aux médias au Domaine de Luchin. Il a d’abord commencé par évoquer sa joie de signer à Lille. « Je suis très content d’être au LOSC. Je suis vraiment très heureux d’avoir fait de choix. Avec ma nouvelle équipe, je souhaite faire un bon championnat, comme l’an dernier, et qu’on réalise aussi un bon parcours en gagnant un maximum de matches en Ligue des Champions. Rejoindre le LOSC est un bonheur pour moi. Je ne regrette pas mon choix ». Courtisé par de nombreux clubs en Europe, Renato Sanches a expliqué pourquoi il avait dit oui aux Dogues. « J’ai choisi le LOSC car je voulais rejoindre un club qui aurait besoin de moi, où je serai utile. J’ai discuté avec le coach, Luis Campos, José Fonte. Je me suis rendu compte que c’était le cas ici et je suis heureux de mon choix J’avais vraiment envie de rejoindre un club qui avait besoin de moi ».

Et pour se l’offrir, les Nordistes ont mis le paquet, réalisant le plus gros achat de l’histoire du club. Ce qui ne semble pas mettre de pression sur le principal intéressé. « Je reste très serein car quand j’ai rejoint le Bayern Munich, j’étais déjà le joueur le plus cher de l’histoire du club à l’époque. Je ne m’en préoccupe pas. Je souhaite réussir pour que les millions en jeu en valent la peine. Mais en tant que joueur, on doit se préoccuper du terrain. Je veux réussir au LOSC ». Le Portugais veut aussi faire oublier son passage en demi-teinte en Bavière. « C’est vrai que lors de mon arrivée au Bayern Munich, je n’étais pas forcément prêt. Les saisons qui ont suivi, je l’étais physiquement et mentalement. Je n’ai pas été une option, c’était un choix. Aujourd’hui, je ne veux plus penser au Bayern Munich. Je leur souhaite le meilleur ainsi qu’à mes anciens coéquipiers. J’ai beaucoup appris là-bas, j’ai travaillé énormément, je n’ai jamais baissé les bras. Je suis focalisé sur mon nouveau club et les objectifs à atteindre ».

Le Portugais veut faire oublier son passage au Bayern Munich

Il poursuit : « Malgré mon jeune âge, j’ai conquis déjà quelques titres. Ça arrive dans la carrière d’un joueur de passer par des moments plus compliqués. De mon point de vue, il faut continuer, ne rien lâcher et travailler au quotidien. Le travail est ce qui importe le plus pour revenir au premier plan. Malgré mes titres, je peux encore en gagner. C’est pour ça que je suis au LOSC. Ça arrive dans une carrière d’avoir des moments moins bons. En travaillant au quotidien, ça va aller ». Car le champion d’Europe 2016 a de l’ambition lui qui va découvrir le championnat de France. « La Ligue 1 est un championnat très compétitif, où il y a de nombreux joueurs techniques et agressifs. C’est un championnat différent de la Bundesliga. Maintenant, j’espère qu’avec le LOSC on va faire un très bon championnat. Il y a de très bonnes équipes en Ligue 1 ».

Et le LOSC en fait partie. Renato Sanches aura son mot à dire dans la formation chapeautée par Christophe Galtier. « Je suis arrivé il y a trois jours. J’ai rencontré le coach et on a discuté, mais pas encore spécifiquement du rôle que j’aurais sur le terrain. Il faut être patient. Demain ou après-demain, on en parlera. Il ne faut pas être pressé. Je sais que je donnerai le meilleur de moi-même pour m’imposer ici et aider le club ». Un club où il se sent déjà très bien. « Dans tous les clubs où je suis passé, j’ai eu de bonnes relations avec mes coéquipiers. C’est le cas ici où je connais José Fonte. Il y a aussi les Brésiliens qui parlent le portugais. Cela aide. J’ai aussi de bonnes relations avec les joueurs francophones. On a un bon vestiaire et un bon groupe. Ce sera important pour réussir une grande saison ». Le LOSC compte sur lui pour cela !

