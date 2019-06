Neymar n’en finit plus de défrayer la chronique. Entre ses soucis sportifs liés à son entorse du ligament latéral externe de la cheville droite, et les accusations de viol à son encontre, le joueur du PSG traverse une sérieuse zone de turbulences. Forfait pour la prochaine Copa America dans son pays, le numéro dix va devoir démarrer rapidement sa rééducation. Mais il se pourrait également que l’intéressé prenne du recul sur sa situation personnelle.

Après deux saisons en Ligue 1 marquées notamment par deux vilaines blessures, Neymar s’interrogerait sérieusement sur son avenir. Selon les informations de Téléfoot, l’ancien Barcelonais réfléchirait sérieusement à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Ce dernier se sentirait moins en phase avec le projet parisien, et le départ annoncé du directeur sportif Antero Henrique ne jouerait pas non plus en la faveur du PSG. Un homme dont Neymar et son entourage se sentent très proches.

Neymar se sent peu considéré en France

Henrique a beaucoup œuvré pour finaliser l’arrivée du prodige brésilien au Paris SG il y a deux ans. La future nomination de Leonardo changera-t-elle la donne aux yeux de Neymar ? Rien n’est moins sûr, car la star brésilienne se sentirait toujours aussi peu considérée en France. L’épisode de son altercation avec un spectateur, en marge de la finale de la Coupe de France, constituerait un exemple frappant de ce manque de considération pour Ney.

On le sait, l’Espagne et plus particulièrement le Real Madrid et le FC Barcelone scrutent avec attention la situation du joueur. Le Barça a même fait une croix sur une future arrivée d’Antoine Griezmann. Un revirement de situation destiné à faire place nette à Neymar ? De son côté, le Real Madrid resterait à l’affût malgré la venue d’Eden Hazard. Leonardo va avoir du pain sur la planche dans les prochains jours...

