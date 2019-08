« Je suis tranquille, c’est toujours comme ça (les rumeurs, ndlr) et pour moi, le plus important c’est que je suis ici, je suis à Marseille. J’essaye de travailler pour Marseille, de tout faire pour ce club. Et pour le reste, ce n’est pas juste à moi de décider. Beaucoup de choses peuvent se passer mais comme je l’ai déjà beaucoup dit, je suis très content ici. Je suis toujours prêt pour aider, continuer cette histoire mais on sait aussi que dans le foot, il peut se passer beaucoup de choses. Pour le moment, j’ai juste la conscience d’aider le club, de faire de bonnes choses avec et d’être content. » Interrogé sur son avenir après la défaite de l’Olympique de Marseille contre Reims (0-2), Luiz Gustavo avait laissé planer le doute.

Recruté lors de l’été 2017, alors qu’il évoluait à Wolfsburg en Allemagne, le milieu de terrain brésilien s’est très vite imposé chez les Phocéens. Sous les ordres de Rudi Garcia, le natif de Pindamonhangaba a enchaîné les rencontres, 57 toutes compétitions confondues, lors de sa première saison. Et durant l’exercice 2018-2019, le milieu récupérateur, également utilisé en défense centrale, a aussi multiplié les apparitions, lui qui a disputé 38 rencontres. Mais après deux ans de bons et loyaux services, Luiz Gustavo n’est pas vraiment certain d’être un joueur de l’OM pour cette nouvelle saison, le mercato se clôturant le 2 septembre.

L’OM a reçu une offre pour le Brésilien

Alors que le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud a déclaré sa flamme au Brésilien, et que l’entraîneur André Villas-Boas a été clair sur le sujet, l’ancien joueur du Bayern Munich voit depuis plusieurs semaines le Fenerbahçe se pencher sur lui. Mais le club turc n’était jamais passé à l’action. Du moins jusqu’à ce jour. Selon les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait reçu une première proposition de la part du Fener ce mercredi pour Luiz Gustavo, acheté 8M€ par les Phocéens il y a deux ans. Le montant de l’offre n’a pas filtré mais le quotidien sportif avance que celle-ci serait trop basse puisqu’une source en interne citée par le journal parle d’une proposition « inacceptable »...

Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille pourrait céder en cas d’offre intéressante. En effet, le club phocéen a besoin de liquidités pour continuer à se renforcer. Au début du mercato, Kevin Strootman avait été poussé vers la sortie, à cause notamment de son salaire exorbitant. Mais un départ de Luiz Gustavo pourrait aussi alléger la masse salariale comme l’avance L’Equipe, puisque le Brésilien toucherait actuellement 6M€ bruts annuels. De son côté, le principal concerné pourrait être motivé par un départ de la Canebière. L’Olympique de Marseille a donc encore quelques jours à tenir pour conserver son joueur, à moins que les clubs intéressés, comme le Fenerbahçe, n’arrivent à se mettre d’accord avec les dirigeants olympiens.

