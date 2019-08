Titulaire ce samedi à l’Orange Vélodrome contre le Stade de Reims (défaite 2-0), Luiz Gustavo n’a pas pu empêcher le revers de l’Olympique de Marseille. Présent en zone mixte après la partie, le milieu de terrain brésilien est donc revenu sur le match de son équipe. Et avant de partir, le joueur de 32 ans a été questionné sur son avenir, lui qui est dans le viseur du Fenerbahçe. Mais le principal concerné n’a pas vraiment l’intention de partir.

« Je suis tranquille, c’est toujours comme ça (les rumeurs, ndlr) et pour moi, le plus important c’est que je suis ici, je suis à Marseille. J’essaye de travailler pour Marseille, de tout faire pour ce club. Et pour le reste, ce n’est pas juste à moi de décider. Beaucoup de choses peuvent se passer mais comme je l’ai déjà beaucoup dit, je suis très content ici. Je suis toujours prêt pour aider, continuer cette histoire (avec l’OM) mais on sait aussi que dans le foot, il peut se passer beaucoup de choses. Pour le moment, j’ai juste la conscience d’aider le club, de faire de bonnes choses avec et d’être content. »

