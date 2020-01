La place forte du mercato. Ces dernières saisons, Monaco a enflammé les marchés des transferts, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Mais en ce mois de janvier 2020, le club princier s’est fait voler la vedette par l’Olympique Lyonnais en France. Ce qui n’empêche pas les pensionnaires du Stade Louis II de mettre le feu au mercato lors de ce sprint final. Plusieurs éléments, à l’image de Jean-Kévin Augustin (prêt à Leeds), Gabriel Boschilia (Internacional Porto Alegre) ou encore Jordi Mboula (prêt à Huesca) sont partis. Côté arrivées, Radoslaw Majecki a signé hier jusqu’en 2024 avant d’être prêté au Legia Varsovie jusqu’à la fin de la saison. Monaco a également annoncé les venues de Youssouf Fofana (Strasbourg) et Aurélien Tchouaméni (Bordeaux). Deux milieux de terrain désirés fortement par Robert Moreno. En conférence de presse, le technicien espagnol en a dit plus sur le sujet.

« Ils vont apporter de la concurrence. Au milieu, je veux avoir deux joueurs en concurrence à chaque position. Si on veut être une grande équipe, on doit avoir de grands joueurs. Ils le sont. Cesc, Golovine, etc..., tous les joueurs au milieu le sont. Ce sera un problème pour moi pour choisir ensuite. Mais je suis très content qu’ils nous rejoignent ». Fofana et Tchouaméni seront d’ailleurs disponibles dès ce week-end pour affronter Nîmes. « Oui, ils se sont entraînés. Tout est ok pour samedi. Je dois voir l’équipe aujourd’hui en réunion pour expliquer ce que je veux. C’est dur quand tu arrives. Ils ont des qualités propres. Ils sont ici parce qu’ils ont des qualités pour jouer à Monaco. Ils sont jeunes et je les voulais, car tu peux travailler avec ce type de joueurs (...) La situation va changer pour tous les joueurs au milieu. Ce sera plus dur d’être titulaire dans l’équipe (...) Je veux récompenser les joueurs qui s’entraînent le mieux. Nous sommes tous des professionnels. Les joueurs ont l’obligation de s’entraîner. C’est la décision du coach ensuite ».

Les joueurs de l’AS Monaco sont donc prévenus. Seuls les meilleurs joueront. Et il y aura peu d’occasions de jouer justement, car le club princier est éliminé des différentes coupes et se concentrera uniquement sur le championnat de France. À la veille de la clôture du mercato, Robert Moreno a confié au sujet de la fin du marché : « On doit voir. Le mercato s’arrête demain. On doit attendre la situation et voir ce qu’on pense faire pour aider l’équipe ». Puis, il a ajouté au sujet de la stratégie mercato de l’ASM, qui a misé sur de jeunes joueurs cet hiver. « Je veux un mix entre des joueurs expérimentés et de jeunes éléments pour avoir de la concurrence entre un jeune et un expérimenté (...) On veut avoir l’opportunité de les faire grandir et évoluer avec le club ». Enfin, concernant le cas Islam Slimani, qui souhaiterait s’en aller et qui est courtisé en Premier League, Moreno a été évasif : « Je vous dis ça le 1er février. Je ne peux pas encore le dire (qu’il reste,ndlr) ». Les prochaines heures risquent d’être animées sur le Rocher !