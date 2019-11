Offensivement, l’AS Monaco régale désormais avec le duo Ben Yedder-Slimani. Sans oublier la montée en puissance du Russe Golovin. Mais derrière, le club du Rocher est à la dérive. Avec 22 buts encaisses, la formation entraînée par Leonardo Jardim est la plus mauvaise défense du championnat. Un constat qui interpelle puisque l’ASM a su débourser plusieurs millions d’euros pour renforcer son attaque, mais très peu pour étoffer un secteur défensif emmené par un Kamil Glik et Jemerson souvent aux abois.

Le Chilien Guillermo Maripan est bien arrivé l’été dernier, mais ses prestations ne suscitent pas encore un enthousiasme général. L’acquisition d’un nouveau défenseur central est donc vivement attendue. Une expectative dont sont conscients les dirigeants asémistes. Cependant, Monaco ne miserait pas sur un nom ronflant. C’est en tout cas ce qu’annonce Telegraf. Le média serbe révèle que l’AS Monaco serait sur le point de finaliser l’arrivée du jeune défenseur du Partizan Strahinja Pavlovic (18 ans).

Les dirigeants du Partizan à Paris

Les dirigeants du Partizan et le joueur se seraient rendus à Paris hier pour y rencontrer les Monégasques. Un accord autour d’une opération à 12 M€ + bonus serait en bonne voie. Pisté par des formations italiennes, espagnoles et allemandes, Pavlovic avait récemment fait parler de lui en France, mais un peu plus à l’Ouest du Rocher. En effet, ce même journal annonçait que l’Olympique de Marseille avait également manifesté un intérêt pour le roc serbe (1,94 m ; 94 kg) qui avait même été supervisé récemment lors du derby de Belgrade (victoire 2-0 du Partizan).

Lié au Partizan jusqu’en 2024, Pavlovic avait aussi fait l’objet d’une offre de 5,5 M€ de la part de la Lazio, mais les Transalpins auraient depuis été écartés. Également présent dans la liste des 40 noms retenus pour le Golden Boy, Pavlovic est présenté comme un élément très prometteur. Mieux armée financièrement, l’ASM est-elle en train de jouer un mauvais tour à son voisin du sud-est ? Les prochains jours nous le diront.