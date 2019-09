Qui succédera à Matthijs de Ligt, Kylian Mbappé ou encore Renato Sanches ? Récompense créée en 2003 par le journal italien Tuttosport, le prix du Golden Boy sacre le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Parmi les lauréats, on retrouve de nombreuses confirmations (Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero ...) mais aussi des éléments qui n’auront jamais réussi à s’imposer sur la durée (Anderson ou encore Alexandre Pato). Alors qu’une liste de 100 noms avait été dévoilée en juin dernier, ils sont désormais 40 à être encore en lice comme l’explique Tuttosport sur son site.

Ils sont 7 Français avec Mattéo Guendouzi (Arsenal), Ibrahima Konaté (RB Leipzig) et Boubacar Kamara (Olympique de Marseille) en tant que chefs de file. Benoît Badiashile (AS Monaco), Michaël Cuisance (Bayern Munich), Jean-Clair Todibo (FC Barcelone) et Alban Lafont (FC Nantes) sont également cités. Toutefois, Matthijs de Ligt (Juventus) lauréat l’an passé reste le favori à sa succession et espère devenir le premier à obtenir cette distinction à deux reprises. Toutefois le Néerlandais aura une redoutable concurrence avec Gianluigi Donnarumma (AC Milan) Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joao Felix (Atlético de Madrid), Moise Kean (Everton), Jadon Sancho (Dortmund), Vinicius Junior (Real Madrid) ou encore Nicolò Zaniolo (AS Roma).

Les 40 joueurs encore en course pour le Golden Boy

Benoît Badiashile (AS Monaco/Fra)

Samuel Chukwueze (Villarreal/Nga)

Michaël Cuisance (Bayern Munich/Fra)

Alphonso Davies (Bayern Munich/Can)

Tom Dele-Bashiru (Watford/Nga)

Matthijs de Ligt (Juventus/Pbs)

Krépin Diatta (Club Bruges/Sen)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Ita)

Denis Dragun (Standard de Liège/Rou)

Eljif Elmas (Napoli/Mcd)

Florentino Luis (Benfica/Por)

Philip Foden (Manchester City/Ang)

Mattéo Guendouzi (Arsenal/Fra)

Erling Braut Haland (Red Bull Salzbourg/Nor)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen/All)

Alexander Isak (Real Sociedad/Sue)

Joao Felix (Atlético de Madrid/Por)

Dejan Jovelcic (Eintracht Francfort/Ser)

Boubacar Kamara(Olympique de Marseille/Fra)

Moise Kean (Everton/Ita)

Justin Kluivert (AS Roma/Pbs)

Ibrahima Konaté (RB Leipzig/Fra)

Alban Lafont (FC Nantes/Fra)

Diego Lainez (Betis Séville/Mex)

Kang-in Lee (Valence/CdS)

Andrey Lunin (Real Madrid/Ukr)

Donyell Malen (PSV Eindhoven/Pbs)

Mason Mount (Chelsea/Ang)

Patricio Nehuen Perez (Famalicao/Arg)

Reiss Nelson (Arsenal/Ang)

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor/Tur)

Strahinja Pavlovic (Partizan Belgrade/Srb)

Rafael Leao (AC Milan/Por)

Silva de Goes Rodrygo(Real Madrid/Bre)

Jadon Sancho (Dortmund/Ang)

Luis Fernando Lucumí Sinisterra (Feyenoord/Col)

Jean-Clair Todibo (FC Barcelone/Fra)

Ferran Torres (Valencia CF/Esp)

Vinicius Junior (Real Madrid/Bre)

Nicolò Zaniolo (AS Roma/Ita)

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10