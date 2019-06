La telenovela est définitivement lancée. Depuis dimanche dernier et l’annonce d’un ras-le-bol du club de la capitale vis-à-vis de sa star, l’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain est plus que jamais incertain. Un possible départ rendu crédible par la sortie médiatique musclée de Nasser Al-Khelaïfi à l’encontre du Brésilien dans les colonnes de France Football. « Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l’honneur du maillot et à s’inscrire dans le projet du club. (...) Personne ne l’a obligé à signer ici. Personne ne l’a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s’inscrire dans un projet. »

Des propos peu habituels de la part du président délégué du club de la capitale qui ont forcément interpellé. Au Brésil, en tout cas, même si le numéro 10 des Rouge-et-Bleu ne bouge pas cet été, plus personne ne croit vraiment que Neymar s’inscrira dans la durée au PSG. Un ressenti que partagent largement les médias espagnols. Et pour cause. Aujourd’hui, l’hypothèse d’un retour de l’Auriverde au FC Barcelone a refait surface et semble tenace. Car si aucune offre en provenance du Barça n’aurait été faite, tous les observateurs espagnols se rejoignent pour informer en choeur que Neymar force son départ.

« Je ne veux plus jouer au PSG »

Cette nuit, plusieurs émissions de télévision y sont ainsi allées de leur révélation. Ça a commencé avec la chaîne GOL indiquant que la star brésilienne se cherchait déjà une maison à Barcelone. De son côté, Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé en premier le départ de "Ney" au PSG, affirme que son compatriote s’active pour retourner en Catalogne. Ce dernier ne cesse de faire passer ses messages par voie de presse. Critiqué pour son comportement, Neymar aurait également choisi de vivre avec sa mère et sa soeur histoire d’avoir plus de stabilité. Enfin, Bechler confirme que le Barça n’a pas fait d’offre, mais qu’il étudie l’affaire sans trop savoir comment s’y prendre (notamment sur le plan financier).

#DirectoGol NOTICIA DE #GOL @neymarjr ya está buscando casa en Barcelona Ya ha contactado con el propietario de la antigua casa donde vivió en su etapa en el @FCBarcelona_es pic.twitter.com/n0ZG9roXAE — GOL (@Gol) 18 juin 2019

Sobre Neymar, o que pudemos apurar aqui em Barcelona hoje :

- Está forçando para voltar. A família virá morar aqui na cidade e, por motivos pessoais e profissionais, quer voltar.

- Tenta enviar mensagens via imprensa para pressionar a diretoria do clube.

(Segue). — Marcelo Bechler (@marcelobechler) 18 juin 2019

- O vestiário quer que ele volte, pela pessoa e jogador que é. Essa diretoria escuta muito o vestiário.

- O PSG quer se "desfazer de um problema" e é normal que o Barça estude maneiras de contrata-lo, mas hoje não sabe como. É tudo que eu sei (e acabo de entrar de férias). — Marcelo Bechler (@marcelobechler) 18 juin 2019

Des doutes blaugranas sur la faisabilité d’une telle opération qui ont accouché d’une information plutôt surprenante de la part de El Mundo. Le média espagnol indique en effet que Lionel Messi a bien demandé à son président, Josep Maria Bartomeu, de faire revenir Neymar. Et ce dernier réfléchirait à refiler au PSG l’accord obtenu avec Antoine Griezmann, convaincre le Français de rallier Paris et donc laisser tomber le joueur de l’Atlético de Madrid. Une version qui ressemble pour le moment plus à un scénario digne d’une série Netflix, même si ce dossier nous promet d’autres rebondissements riches en saveur. Quoi qu’il en soit, cela ne change rien au désir de Neymar de quitter Paris. Et dans son édition du jour, Mundo Deportivo publie des propos qu’aurait tenus le Brésilien à Nasser Al-Khelaïfi. « Je ne veux plus jouer au PSG. Je veux rentrer chez moi, là d’où je n’aurais jamais dû partir ». Des dires impossibles à vérifier. Mais si Neymar souhaite faire passer le message par voie de presse qu’il veut s’en aller de Paris, c’est gagné.

