Feuilleton de l’été au SCO, Jeff Reine-Adélaïde voit enfin le bout du tunnel. Courtisé par pas mal de monde, notamment en Ligue 1 où le LOSC, Monaco et l’OL se sont manifestés, mais aussi à l’étranger avec le FC Porto, le milieu de terrain se rapproche des Gones. La nouvelle vient d’être officialisée par le club lyonnais.

« L’Olympique Lyonnais informe d’un accord de principe avec le club d’Angers SCO pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde. Le milieu de terrain international espoir arrivera à Lyon en début d’après-midi afin de passer sa visite médicale. L’OL précise que la finalisation de ce transfert demeure conditionnée au résultat de cette visite médicale et à l’accord d’Arsenal qui possède une clause de préférence, dite de « match-up », sur le joueur », peut-on lire sur le communiqué officiel des Gones.

L’Olympique Lyonnais informe d’un accord de principe avec le club d’Angers SCO pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde. Toutes les infos https://t.co/QGf9H5Mmdr — Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2019

Arrivé il y a deux saisons en Anjou en provenance d’Arsenal où il n’a pu goûter qu’aux joies des coupes nationales, Jeff Reine-Adélaïde a mis un an à faire sa place. C’est véritablement la saison dernière qu’il est devenu un titulaire indiscutable aux yeux de Stéphane Moulin (35 matches, 3 buts et 3 passes décisives). Et alors qu’il devait affronter l’OL avec le SCO ce vendredi en championnat, voilà l’international Espoirs à deux doigts de rejoindre le camp d’en face. À Lyon, il devra faire face à une grosse concurrence dans l’entrejeu entre les présences des joueurs déjà installés comme Houssem Aouar et Lucas Tousart, et les nouvelles recrues Thiago Mendes et Jean Lucas, sans oublier Pape Cheikh Diop, si ce dernier venait à rester. Reine-Adélaïde a du pain sur la planche.

Communiqué d'Angers SCO : Accord de principe entre le SCO et l'@OL pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde. https://t.co/eugpEauL5a pic.twitter.com/jTpjg8OToY — Angers SCO (@AngersSCO) August 14, 2019

