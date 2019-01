La situation est cataclysmique pour l’AS Monaco. Éliminé de toutes les coupes nationales et avant-dernier de la Ligue 1, le club de la Principauté souhaite à tout prix retrouver un rang digne de son standing et s’est déjà activé avec plusieurs recrues. Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin, l’équipe dirigée par Leonardo Jardim a voulu se renforcer au poste d’ailier gauche et a jeté son dévolu sur Georges-Kévin Nkoudou. Un choix compréhensible compte tenu de ses expériences réussies du côté du FC Nantes et de l’Olympique de Marseille.

Aujourd’hui à Tottenham, l’ex-international espoir de 23 ans avait envie de se relancer après un passage malheureux en Angleterre. Avec seulement 26 matches disputés en trois saisons avec les Spurs et un prêt décevant à Burnley, le natif de Versailles ne s’est jamais véritablement adapté à la Premier League. Sur le marché des transferts, il représentait une opportunité parfaite pour l’AS Monaco qui n’a pas hésité à lui proposer une offre de prêt jusqu’à la fin de la saison.

L’AS Monaco annonce l’arrivée de Georges-Kévin N’Koudou en provenance de Tottenham. Le milieu offensif est prêté jusqu’à la fin de saison.

-------

https://t.co/hkCPTPQk8i#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/6Umpq174Dh — AS Monaco (@AS_Monaco) 31 janvier 2019

Suite à l’arrivée de sa huitième recrue du mercato hivernal après Lyle Foster, Fodé Ballo-Touré, Cesc Fabregas, William Vainqueur, Naldo, Carlos Vinicius et Gelson Martins, l’AS Monaco s’est félicitée de la nouvelle dans un communiqué : « L’AS Monaco annonce l’arrivée de Georges-Kévin N’Koudou en provenance de Tottenham. Le milieu offensif est prêté jusqu’à la fin de saison. » Vadim Vasilyev a commenté l’arrivée de son nouveau joueur. « Georges-Kévin N’Koudou est un joueur qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 avec Nantes et surtout Marseille. Sa vitesse et son explosivité seront une force supplémentaire pour l’équipe. »