Alexis Claude-Maurice (21 ans) trépignait d’impatience à l’idée de rejoindre l’OGC Nice. Le milieu offensif du FC Lorient s’était déjà mis d’accord avec le Gym depuis plusieurs semaines sur les contours d’un futur transfert. Récemment, les deux clubs ont eux aussi scellé un accord pour l’arrivée du natif de Noisy-le-Grand. Le rachat de la formation azuréenne par INEOS, a donc permis de boucler définitivement ce dossier.

Brillant la saison dernière avec les Merlus (14 buts marqués en Ligue 2, 4 passes décisives), le milieu gauche a tapé dans l’œil de plusieurs écuries françaises et européennes. Alors que les prétendants se bousculaient au portillon pour l’accueillir, Claude-Maurice a donc opté pour le challenge niçois. Tremplin idéal pour poursuivre son ascension vers les sommets. Le principal protagoniste devient par la même occasion, l’une des premières recrues de l’ère INEOS.

« L’OGC Nice et le FC Lorient sont tombés d’accord sur le transfert d’Alexis Claude-Maurice (21 ans). Arrivé sur la Côte d’Azur mardi, le milieu de 21 ans a satisfait à tous les examens médicaux et paraphé, ce jeudi, le bail le liant au club rouge et noir. » Pour finaliser ce deal, l’OGC Nice a déboursé environ 15 millions d’euros. La direction niçoise devrait annoncer encore d’autres arrivées dans les prochaines heures, après donc celles de Claude-Maurice et de Kasper Dolberg.

