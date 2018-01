N’Golo Kanté, Wendel, Jean-Michaël Seri, Fabinho, Marouane Fellaini. Ces derniers mois, de nombreux milieux de terrain ont été associés, de près ou de loin, au Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale recherchait activement un numéro 6, de préférence expérimenté, pour venir concurrencer ou soulager un Thiago Motta vieillissant. Un profil qui collait parfaitement à celui de Lassana Diarra dont le nom est sorti du chapeau au courant du mois de décembre. Si des doutes sont apparus concernant son niveau de forme, ils n’ont pas été rédhibitoires pour Paris qui a avancé sur ce dossier tranquillement.

Car en plus de parfaitement connaître la Ligue 1 et d’avoir des qualités intéressantes, Lassana Diarra présentait l’avantage d’être libre depuis la résiliation de son contrat avec Al-Jazira le 24 décembre dernier. Un point très important pour Paris qui doit se montrer très prudent vis-à-vis du fair-play financier après avoir dépensé sans compter l’été dernier pour s’offrir Neymar ou encore Kylian Mbappé. Après quelques semaines de négociations, le PSG et le clan Diarra sont finalement parvenus à un accord. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a pu officialiser son arrivée aujourd’hui.

Diarra signe un an et demi

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Lassana Diarra. Le milieu de terrain défensif est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2019. Âgé de 32 ans, le natif de Paris, formé au Havre Athletic Club, rejoint le club Rouge et Bleu après une trajectoire riche de plusieurs expériences au plus haut niveau européen, notamment à Chelsea (2005-2007) et au Real Madrid (2009-2012). Un parcours qui lui a permis de remporter un Championnat d’Angleterre (2006) et un Championnat d’Espagne (2012), tout en accumulant 34 sélections sous le maillot de l’équipe de France, avec laquelle il fut notamment convoqué dans le groupe retenu pour disputer l’Euro 2008, en Suisse. En 2016, il s’apprêtait également à prendre part au Championnat d’Europe organisé en France avant de devoir renoncer peu avant l’ouverture de la compétition », peut-on lire sur le communiqué.

L’international tricolore a paraphé un contrat d’un an et demi avec le PSG. Un vrai pari de la part de l’écurie francilienne, mais qui peut s’avérer payant comme cela avait été le cas pour l’OM avec Lassana Diarra. Un nouveau challenge pour le milieu âgé de 32 ans qui fait donc son come-back dans l’Hexagone et qui rejoint la grande famille des joueurs ayant porté le maillot de Paris et de Marseille. « Nous sommes très satisfaits de pouvoir accueillir Lassana Diarra, un joueur de très grande qualité », a pour sa part commenté Nasser Al-Khelaïfi.