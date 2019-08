Lille, le dauphin du Paris Saint-Germain l’année passée en Ligue 1 et donc directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, s’active sur ce mercato. Dans un premier temps, on ne voyait que des ventes spectaculaires. Thiago Mendes et Youssouf Koné sont partis à l’Olympique Lyonnais quand Nicolas Pépé est toujours attendu du côté d’Arsenal où il a, semble-t-il, déjà passé sa visite médicale et où on attend plus que l’officialisation des Gunners.

Toutefois, les Dogues avaient déjà en tête le remplaçant de l’ancien Angevin. Comme nous vous le révélions en exclusivité, les dirigeants du club nordiste étaient sur la piste menant à l’attaquant nigérian du Sporting Charleroi Victor Osimhen. Ainsi, l’offre lilloise était de douze millions d’euros, plus un pourcentage à la revente, c’est la nouvelle mode, de 10 ou 15%. Une offre que la formation belge a acceptée puisque c’est désormais officiel.

12 buts en 25 matches de Jupiler

« Nouveau renfort offensif pour le LOSC ! Le prometteur attaquant du Sporting de Charleroi, Victor Osimhen (20 ans) s’est engagé avec le club lillois pour les 5 prochaines saisons. L’attaquant international nigérian, qui a disputé la dernière Coupe d’Afrique des Nations, a paraphé un contrat jusqu’en 2024 », a communiqué le LOSC en ce jeudi matin. L’attaquant a inscrit la bagatelle de 12 buts en 25 matches de Jupiler la saison passée.

« Le LOSC est un très bon club qui mène un projet de qualité et comporte des joueurs de grande classe, encore plus ces dernières années. De grands joueurs nigérians ont également joué ici. J’aimerais m’inscrire dans leur lignée et suivre leurs pas. Je suis donc très heureux d’être là et de rejoindre ce grand club qu’est le LOSC. Je suis encore jeune, j’apprends et je pense que ce projet me convient parfaitement pour continuer de progresser », a indiqué le joueur sur le site officiel des Dogues. Espérons pour lui la même réussite que son prédécesseur, Nicolas Pépé.

