Enfin ! Après plusieurs semaines d’intenses négociations avec Trabzonspor et son président particulièrement dur en affaires, Lille a enfin réussi à boucler le transfert de Yusuf Yazici (22 ans) après que les discussions se soient débloquées samedi comme nous vous l’annoncions. Le milieu offensif international turc (14 sélections), qui a passé sa visite médicale ce lundi, s’est engagé pour 5 ans, jusqu’en juin 2024.

« C’est officiel ! Le LOSC, Trabzonspor et Yusuf Yazıcı sont tombés d’accord sur le transfert du milieu de terrain offensif chez les Dogues. L’international turc (22 ans) a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2024 », peut-on lire sur le communiqué officiel des Dogues. Montant estimé de l’opération : 16,5 M€ hors bonus (l’opération pourrait monter jusqu’à 19 M€, Trabzonspor se réservant un pourcentage sur une future revente).

Une star en Turquie

Très fin techniquement, ce gaucher, pur produit du centre de formation de Trabzonspor, faisait partie des meilleurs joueurs évoluant en Süper Lig (87 matches, 20 buts depuis 2016), où il est une star, comme en témoignent les images de son départ pour la France à l’aéroport. Les pensionnaires du Stade Pierre-Mauroy misent clairement sur lui pour mener leur attaque. Marc Ingla, directeur général du club, lui prédit d’ailleurs un très bel avenir en Ligue 1.

« La signature de Yusuf est une grande satisfaction pour le LOSC. C’est une opération importante pour le club mais Yusuf est également un joueur majeur, déjà très apprécié et réputé dans son pays malgré son jeune âge. Il était un leader à Trabzonspor et est un membre à part entière de l’équipe nationale. Il présente de grandes qualités techniques, une capacité à créer des décalages, une très bonne qualité de frappe et de passe avec son remarquable pied gauche qui viendront encore enrichir notre effectif pour la saison à venir », a confié l’Espagnol.

