Projetons nous quelques semaines en arrière, quand le Paris Saint-Germain accueillait en guise de première recrue le méconnu Yuri Berchiche, nouvelle doublure de Kurzawa. Les commentaires étaient alors cyniques. Est-ce donc ce genre de joueurs que Paris va recruter durant l’été ? Le projet qatari vit-il là ces dernières heures ? Quelques semaines plus tard, l’ouragan Neymar a tout balayé, replaçant le PSG au centre de la carte européenne sur le mercato. Quitte à s’attirer les foudres des clubs établis qui se plaignent de la montée irrationnelle des prix.

Difficile alors d’imaginer le PSG réaliser un deuxième coup d’envergure, alors que l’on lisait déjà que le club de la capitale serait obligé de se séparer de plusieurs éléments majeurs. Et pourtant, c’est bel et bien Kylian Mbappé qui débarque à Paris, comme annoncé officiellement par le club. « Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Kylian Mbappé. L’attaquant international français est prêté par l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2018. Ce prêt est assorti d’une option d’achat qui, dès son exercice, lierait ensuite le joueur au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2022 », peut-on lire sur le communiqué du PSG.

L’AS Monaco souhaite le meilleur pour la suite à @KMbappe qui rejoint le @PSG_inside ! #MerciKylian pic.twitter.com/d1GA5d1FoC — AS Monaco (@AS_Monaco) 31 août 2017

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 août 2017

Mbappé, 2e plus gros transfert de l’histoire

Le Paris Saint-Germain frappe un nouveau coup immense sur le marché des transfert, en signant la plus grande pépite de notre championnat, celle qui a ébahi aussi bien coéquipiers qu’adversaires durant la deuxième partie de saison dernière. Pour ces 6 mois de feu, Mbappé a vu son prix exploser toutes les barrières, devenant le deuxième transfert le plus cher de l’histoire. Le PSG peut aussi se targuer de recruter français et même régional puisque Mbappé vient de Bondy, dans le 93.

Cela pose de nombreuses questions : comment le PSG va-t-il se débrouiller par rapport au fair-play financier ? Où Mbappé va-t-il jouer alors que Neymar et Cavani sont évidemment intouchables ? Va-t-il assumer ce nouveau statut et poursuivre son éclatante progression ? Les défis sont autant nombreux qu’excitants !