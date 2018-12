En emmenant le Stade Rennais en Ligue Europa la saison passée à une superbe cinquième place au classement de Ligue 1, Sabri Lamouchi connaissait des débuts remarqués sur un banc de L1 après être arrivé en Bretagne en novembre 2017 dans un club en pleine crise. La saison terminée, Olivier Letang en profitait d’ailleurs pour prolonger le bail de l’ancien international tricolore d’une saison (juin 2020). Dans la foulée, le club breton réalisait un recrutement ambitieux. Rennes conservait non seulement Ismaila Sarr et Benjamin Bourigeaud mais voyait son effectif gagner en qualité avec les signatures des internationaux tricolores Clément Grenier et Hatem Ben Arfa, mais aussi celle en prêt de Mbaye Niang, qui sortait d’un Mondial 2018 prometteur avec le Sénégal.

Après un début de saison correct (2 victoires, 1 nul et 2 défaites), les Rouge-et-Noir enchaînaient les contre-performances en Ligue 1, mais aussi en Ligue Europa. Dès le début du mois d’octobre, les premières rumeurs d’un limogeage du technicien rennais se faisaient entendre avant un léger renouveau qui avait finalement accordé un peu de sursis à Sabri Lamouchi. Mais, hormis un joli succès acquis la semaine dernière en terres tchèques face à Jablonec (0-1), Rennes est clairement à la peine et en manque de ressorts. Pire, les choix tactiques de l’entraîneur rennais face à Strasbourg (utilisation de Del Castillo en piston gauche notamment) posent question autant que la gestion de certaines individualités du club, Hatem Ben Arfa en tête. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, qui parlait, après la gifle 1-4 face au club alsacien, d’un « naufrage collectif », n’y aura donc pas résisté.

« Le Stade Rennais F.C. ayant décidé de mettre à pied son entraîneur Sabri Lamouchi, Julien Stéphan, entraîneur de l’équipe réserve, sera en charge de l’équipe professionnelle durant cette période », peut-on lire ce matin sur le communiqué envoyé aux médias ce lundi matin. Le timing de cette annonce en a surpris plus d’un et il va sans doute falloir attendre quelques jours avant de connaître les intentions du Stade Rennais pour le choix de son futur coach, qui pistait Jocelyn Gourvennec il y a quelques semaines avant que celui-ci ne s’engage finalement à Guingamp. La formation d’Hatem Ben Arfa, de Clément Grenier & co sera pour l’instant dirigée par Julien Stéphan, entraîneur de l’équipe réserve, dont le nom avait circulé avec insistance du côté de Monaco lors de l’arrivée de Thierry Henry sur le Rocher.