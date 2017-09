Jean-Michaël Seri a vécu un mercato estival rocambolesque. L’AS Roma a bien tenté d’enrôler le milieu ivoirien, mais le club italien s’est heurté au refus des dirigeants niçois. Le PSG fut longtemps intéressé avant de relancer le dossier dans les ultimes heures du mercato, pour au final ne pas formuler d’offre. Enfin, après multiples balbutiements, le FC Barcelone s’est manifesté. A tel point que le club catalan semblait tout proche de finaliser l’arrivée de Seri cet été. Mais au moment de transmettre une offre officielle, le Barça s’est rétracté.

Un revirement de situation qu’a très mal vécu le joueur niçois qui a stigmatisé l’attitude de ses dirigeants dans ce dossier. Ce dimanche soir, le président du Gym Jean-Pierre Rivère a expliqué les raisons du transfert avorté de son joueur chez les Blaugranas dans le Canal Football Club. Et l’homme fort des Aiglons ne se prive pas d’accuser les dirigeants catalans, qui n’auraient pas respecté selon lui l’accord de principe scellé pour une somme de 40 millions d’euros. « Mercredi matin (le 23 août), Julien Fournier m’appelle tôt, à 9h, il me dit "Jean-Pierre je ne comprends pas, je viens d’avoir un appel du Barça, ils me disent qu’ils arrêtent sur Micka", » explique le président niçois.

Rivère stigmatise le comportement du Barça

Dans la foulée, Josep Bartomeu président du FC Barcelone tente de justifier cette décision surprenante. « L’après-midi, j’ai Josep Bartomeu, un peu gêné, qui me dit "Jean-Pierre, c’est la première fois que ça nous arrive, nos techniciens ont décidé de ne pas faire Micka Seri. Ce n’est absolument pas un problème d’argent". » Un discours qui tranche donc avec la volonté supposée du club catalan d’engager le joueur.

« Le jeudi matin, c’est confirmé définitivement, ils ne font pas Micka Seri. Et là ça part en vrille. J’ai dit au Barça "vous m’avez foutu un joueur en l’air", parce qu’il avait un contrat prêt. Je me mets à la place de Micka, c’est son rêve d’aller au Barça et du jour au lendemain ça casse, » enchaîne Rivère visiblement excédé par le comportement des hautes sphères barcelonaises. Une version des faits qui met une nouvelle fois en exergue les multiples tergiversations du board catalan sur un transfert. Ce mercato estival raté laissera bien des traces en Catalogne...