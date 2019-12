13 juin 2019. L’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de Ciprian Tătărușanu pour trois ans. Libre de tout contrat suite à la fin de son aventure au FC Nantes, le portier roumain arrivait avec des ambitions plein la tête, lui qui avait été choisi par Juninho pour venir concurrencer l’indéboulonnable Anthony Lopes. Ce qu’il avait expliqué lors de sa conférence de presse de présentation le 12 juillet. « J’ai choisi Lyon parce que c’est l’un des plus grands clubs en France. J’aime le championnat français, la vie en France. Quand j’ai parlé pour la première fois avec Florian Maurice, j’ai demandé pourquoi l’OL avait besoin d’un autre numéro 1. Il m’a répondu qu’un grand club a toujours besoin d’une grosse équipe. Il m’a dit que l’entraîneur décidera qui joue. J’ai confiance en moi. Toute ma vie, j’ai été numéro 1, je suis venu pour jouer. C’est l’entraîneur qui décidera ». Interrogé ensuite au sujet de son concurrent pour le poste de numéro un, il avait précisé : « Anthony Lopes ? C’est un grand gardien avec qui j’espère avoir une bonne concurrence pour qu’on aide l’équipe. Personne ne m’a dit que je venais pour être numéro 2 ».

Ce qu’avait confirmé le président Jean-Michel Aulas lors de cette fameuse conférence de presse. Mais finalement, Anthony Lopes, qui a prolongé son contrat à la fin du mois d’août, avait rapidement été conforté au poste de gardien numéro un des Gones. Le Roumain, lui, envisageait un départ comme l’avait avoué son sélectionneur national, Cosmin Contra, à DigiSport le 22 août dernier. « L’histoire n’est pas comme ça, car il avait un accord verbal avec Lyon parce qu’ils voulaient vendre (Anthony) Lopes. Ils lui ont promis qu’il (Lopes) partirait et qu’il serait le gardien numéro un de l’équipe. Lopes n’est jamais parti, l’affaire a échoué et Tatarusanu se trouve maintenant dans une situation délicate. Sylvinho lui a dit qu’il ne jouerait que les matches de coupes (...) Maintenant, il essaie de parler à sa direction, pour qu’elle le laisse partir en prêt pour une saison. Je ne pense pas à Nantes, mais dans une équipe de bon niveau ».

Tătărușanu ne vit pas bien sa situation

Après le départ de Sylvinho, les choses n’ont pas changé pour "Tata" avec l’arrivée de Rudi Garcia. Toujours appelé en sélection roumaine, il n’a joué aucune rencontre avec les Rhodaniens jusqu’à aujourd’hui. Ce mercredi 18 décembre, l’ancien joueur de Nantes a joué ses premières minutes en match officiel avec l’OL. Aligné en Coupe de la Ligue BKT, il a joué l’intégralité de la rencontre face au TFC. Solide sur sa ligne, il a effectué plusieurs arrêts. Il a néanmoins encaissé un but (victoire 4-1). Après la rencontre, Ciprian Tătărușanu n’a pas caché qu’il était heureux de retrouver du temps de jeu. « Je me suis senti bien. Je suis content de ma prestation et de celle de toute l’équipe ». Ensuite, il a ajouté : « Pour tous les joueurs, il est important de jouer. Je n’ai pas eu la chance de jouer pour l’instant. Je l’ai fait aujourd’hui. On verra ce qu’il se passera après les vacances ».

Après la trêve, viendra justement le temps du mercato. Interrogé au sujet du mercato, le footballeur âgé de 33 ans a répondu simplement : « On verra. L’équipe a encore un match. C’est très important. On verra ce qu’il se passera après ce match ».Tătărușanu reste donc vague concernant son avenir et semble ne rien exclure. Puis, quand il lui a été demandé s’il vivait mieux son statut de doublure d’Anthony Lopes à présent, le portier sous contrat jusqu’en 2022 a été très clair : « Non, pas du tout (...) Je ne suis pas content d’être gardien numéro deux. C’est la décision de l’entraîneur et je la respecte ». Le message est clair. "Tata" n’est pas satisfait de sa situation. Il va donc devoir faire un point avec ses dirigeants, lui qui aspire forcément à mieux. Le mercato ne fait que commencer pour les pensionnaires du Groupama Stadium...