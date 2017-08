Un renfort à chaque ligne et puis c’est tout. Les supporters olympiens commençaient à s’impatienter. Après les arrivées de Steve Mandanda, Adil Rami, Luiz Gustavo et Valère Germain, venus apporter de l’expérience dans chaque secteur, les aficionados du club phocéen espéraient un grand nom pour renforcer l’attaque. C’est finalement la défense qui compte aujourd’hui l’arrivée d’un renfort supplémentaire, avec la signature du latéral gauche Jordan Amavi, 23 ans. Prêté avec option d’achat par Aston Villa, qui évolue actuellement en Championship, le Niçois de formation, qui avait quitté la Ligue 1 en 2015, pour rejoindre la Premier League, a été présenté cet après-midi par le Président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, et son Directeur sportif, Andoni Zubizarreta.

Venu renforcer un côté gauche occupé par le déclinant Patrice Evra, Jordan Amavi a expliqué son choix de rejoindre l’Olympique de Marseille. Et Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta ne sont pas étrangers à sa venue.« J’ai reçu l’appel du coach. Il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi, ce que le club voulait faire dans l’avenir. Il y a eu aussi l’appel de Monsieur Zubizarreta. Ils m’ont expliqué ce projet très intéressant pour le club et moi-même. » Outre les arguments avancés par les dirigeants olympiens, le natif de Toulon a également évoqué l’arrivée de grands noms (Luiz Gustavo, Neymar, Sneijder) dans notre championnat, lors du mercato estival. Un argument qui a pesé dans la balance.« L’arrivée de ces joueurs va faire que la Ligue 1 va devenir plus intéressante, cela a aussi joué dans ma décision », s’est-il exprimé.

Mais si l’on écoute le néo-olympien, l’un des arguments clés, qui’ l’a décidé à rejoindre l’Olympique de Marseille cet été, est la présence de son homologue et concurrent Patrice Evra dans l’effectif olympien. Arrivé en tant que relève de Patrice Evra, alors que derrière, le jeune Christopher Rocchia devrait petit à petit prendre son envole et venir concurrencer à son tour la nouvelle recrue, Jordan Amavi n’a pas tari d’éloges sur le latéral gauche de 36 ans. « Ils ont réussi a faire venir de très bons joueurs. Cela a fait pencher la balance. Et surtout Patrice Evra : je joue au même poste que lui. Je vais apprendre de ce monsieur, il a une très grande carrière. C’est un grand latéral gauche et un grand monsieur. Cela ne peut être que bénéfique pour moi. », a-t-il déclaré tout sourire.