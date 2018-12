Le destin d’Adrien Rabiot (24 ans) semble tout tracé. Que ce soit en janvier ou l’été prochain, le milieu de terrain quittera son club formateur, le Paris SG. Il se pourrait même que l’international tricolore ne porte plus jamais la tunique parisienne. Ce départ acté, le directeur sportif Antero Henrique connaît donc sa principale mission pour cet hiver. Et si les choses n’étaient pas suffisamment claires, Thomas Tuchel s’est chargé de le lui rappeler lundi en conférence de presse, réclamant cette fois deux renforts au milieu, avec la fin de l’aventure qui se profile aussi pour Lassana Diarra (33 ans).

Le Portugais est donc au four et au moulin pour dénicher les renforts que demande le coach allemand tout en composant avec la contrainte du fair-play financier, le PSG faisant toujours l’objet d’une enquête des instances de contrôle de l’UEFA. Si la piste Frenkie de Jong (21 ans, Ajax Amsterdam) est dans les tuyaux pour l’été prochain, quelques noms commencent à fleurir pour cet hiver. RMC Sport avançait mercredi les dossiers Abdoulaye Doucouré (25 ans, Watford) et Leandro Paredes (24 ans, Zenit Saint-Pétersbourg).

Plusieurs anciens de L1 ciblés

L’ancien Rennais, très performant en Premier League, a déjà été cité dans l’orbite du club de la capitale ces derniers mois. L’international argentin, lui, avait été annoncé dans le viseur parisien en début d’année. Ces deux noms coûteront sans doute cher, leurs clubs ne souhaitant a priori pas s’en séparer. Du coup, on voit apparaître d’autres options ailleurs en Europe. Et le Sun, qui avait annoncé en exclusivité la signature d’Eric-Maxim Choupo Moting cet été, en avance trois autres ce jeudi. Deux anciennes connaissances de Ligue 1 intéresseraient ainsi les pensionnaires du Parc des Princes.

Le tabloïd anglais croit en effet savoir que le PSG aurait un œil sur Mario Lemina (25 ans), l’ancien Marseillais taulier de Southampton depuis le début de l’exercice, et Idrissa Gueye (29 ans), ex-Lillois qui fait le bonheur d’Everton depuis de nombreux mois maintenant. Enfin, la piste menant à Diadié Samassekou (RB Salzbourg), qui a récemment lancé un appel du pied à l’Olympique de Marseille, est également évoquée. Trois dossiers sans doute un peu moins coûteux. À Antero Henrique de trancher et négocier au mieux pour contenter Thomas Tuchel et faire oublier le fiasco Adrien Rabiot...