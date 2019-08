Les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du FC Barcelone se sont entretenus au cours d’une réunion qui a duré plusieurs heures ce mardi. Au milieu des discussions, Neymar bien évidemment. Ce meeting ce serait bien mieux passé que celui d’il y a deux semaines et visiblement les positions ne sont pas restées figées et les négociations ont pu avancer dans le bon sens, en tout cas en ce qui concerne un transfert de la star brésilienne en Catalogne.

Jusqu’ici, les Blaugranas proposaient des montages farfelus et tous ont été systématiquement repoussés du revers de la main par Leonardo, le directeur sportif du Paris SG revenu cet été dans l’Hexagone. Mais, ce mardi, les représentants de Josep Maria Bartomeu se sont montrés, semble-t-il, plus sérieux dans leur approche, ce qui a permis aux discussions d’avancer jusqu’à trouver un accord sur le prix de ce transfert qui fait parler tout le monde.

Accord sur le prix, pas sur les modalités

En effet, selon les informations du Parisien, les deux clubs sont d’accord sur un montant (celui de 170 millions d’euros, révélé ce mardi). Toutefois, l’issue, bien que plus proche qu’avant, est encore loin d’être trouvée. Car si accord il y a sur le prix, les modalités sont encore en discussion. Les Parisiens veulent que les Barcelonais payent cette somme en une seule fois et cet été tandis que ces derniers veulent régler en deux fois.

Acheté pour 222 millions d’euros voici deux ans maintenant, Neymar aurait donc perdu (en termes de valeur) plus de cinquante millions d’euros. Jusqu’ici, Leonardo répétait que le club francilien ne voulait pas perdre l’argent investi sur l’international auriverde et le dirigeant avait même repoussé une offre de 100 M€ plus trois joueurs en provenance du Real Madrid. Reste maintenant aux Blaugranas de se montrer encore plus convaincants que ce mardi.

