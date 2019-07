Incessamment sous peu, tout va s’accélérer. Les grands mouvements dans ce mercato vont arriver et les clubs vont passer la seconde. Ainsi, on peut imaginer que le dossier Neymar va trouver encore quelques petits épisodes qui vont, tour à tour, donner de l’espoir au FC Barcelone, puis éventuellement les faire devenir pessimiste. Pour le moment, il n’existe pas de tractations entre les Blaugranas et le Paris SG affirme Leonardo, revenu aux affaires à Paris cet été.

« Honnêtement, il n’y a rien de différent par rapport à la dernière fois que l’on a parlé. Rien du tout. Ça n’a pas bougé, il n’y a pas d’offre concrète pour Neymar, il est avec nous. C’est un joueur du Paris Saint-Germain. Je répète, il n’y a pas d’offre concrète. C’est la même situation depuis dix jours », a expliqué le directeur sportif francilien dans les colonnes du Parisien. Mais visiblement, ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’ils viennent à la charge.

Un prêt avec obligation d’achat ?

Selon les informations de Sport, journal reconnu comme étant pro-catalan, la semaine sera décisive pour Neymar. Que ce soit dans le sens d’une arrivée ou encore dans un statu quo qui le verrait rester dans la capitale française. Du côté du club dirigé par Josep Maria Bartomeu, on ne veut pas faire de folies financières pour un joueur qui a été limite au clash pour s’en aller il y a deux ans. Et le Barça imagine que le temps joue en sa faveur.

On imagine, en Catalogne, que l’idée du Barça est de faire un échange XXL avec Coutinho évidemment et en ajoutant des éléments comme Umtiti ou Rakitic. C’est là que les négociations coincent avec le PSG qui ne veut pas perdre la face. L’idée d’un prêt avec obligation d’achat (comme le PSG a fait avec Kylian Mbappé lorsqu’il était à Monaco) fait aussi son chemin dans la tête des dirigeants blaugrana, qui devraient rapidement accélérer et entrer en contact avec Leonardo.

Rien ne va plus entre Neymar et Leonardo

Le journal espagnol parle également de la relation entre le directeur sportif parisien et la star brésilienne. Visiblement, les contacts sont de plus en plus tendus entre les deux hommes. Revenu en retard à l’entraînement en début de semaine, Neymar aurait subi des remontrances de la part de son compatriote devant l’ensemble de l’effectif. Face au ton employé par Leonardo, la réconciliation entre les deux hommes semble être inenvisageable en ce moment. Un élément de plus qui invite le numéro 10 à partir.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10