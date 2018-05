Présent dans les travées du Stade de France hier lors de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Les Herbiers (2-0), Neymar est et sera toujours au coeur de l’actualité. Après de longs mois d’absence pour cause de blessure, il est peu probable de le voir fouler les pelouses hexagonales avant la fin de saison puisqu’aucun risque ne sera pris par rapport à la Coupe du monde qui se déroulera en Russie en juin et juillet. Mais le reverra-t-on tout court en Ligue 1 ?

La question va forcément se poser sur les prochaines semaines, le mercato estival arrivant. Toutefois, les dirigeants du PSG ont toujours annoncé que leur joueur fétiche allait rester dans la capitale française, mais la presse espagnole ne cesse d’évoquer un possible transfert vers le Real Madrid, un peu comme c’est le cas depuis l’été dernier et son départ du FC Barcelone. Ce mercredi matin, le journal As en remet une couche et annonce que les Merengues négocient déjà avec l’Auriverde.

Le quotidien espagnol évoque une rencontre qui n’était pas fortuite dans le manoir de Neymar à Rio le 22 mars dernier. En effet, l’attaquant parisien et Vinicius Junior (futur joueur de la Casa Blanca) se sont rencontrés et auraient parlé ensemble du Real Madrid et auraient aussi mieux fait connaissance. Ronaldo (le Brésilien) jouerait aussi en la faveur du club dirigé par Zinedine Zidane pour convaincre son compatriote de rejoindre la capitale espagnole.

As ajoute aussi que le prix d’une telle opération serait de 260 millions d’euros soit près de 40 millions de plus que la clause payée par le Paris SG l’été dernier pour l’arracher au FC Barcelone. Enfin, le média à tendance pro-madrilène avance que si cela ne dépendait que du joueur et du Real Madrid, Neymar aurait joué son dernier match sous les couleurs franciliennes contre l’Olympique de Marseille, match au cours duquel il s’est blessé au pied. Si le PSG compte s’accrocher à sa star, rien n’est jamais sûr avec cette dernière...