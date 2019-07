« Neymar peut quitter le PSG, s’il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu’un veut l’acheter ni à quel prix ». Le 8 juillet dernier, Leonardo officialisait les envies de départ de Neymar et expliquait surtout les conditions auxquelles il serait soumis pour obtenir gain de cause. Quasiment un mois plus tard, rien n’a bougé malgré les tentatives, diverses et variées, du FC Barcelone pour trouver un terrain d’entente avec le PSG.

Alors que cela ne l’enchantait pas, Neymar a donc rejoint le club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2022 et participe actuellement à la tournée en Chine, même s’il est encore trop court pour jouer (et suspendu pour le Trophée des Champions). Les semaines passent et rien n’est ficelé. Dès lors, puisqu’on parle d’un transfert de plusieurs centaines de millions d’euros, le temps joue en défaveur de Neymar.

Leonardo veut réentendre Neymar

On s’approche donc de l’issue du feuilleton, peu importe laquelle. En effet, comme l’explique le journal espagnol Sport, Leonardo va rejoindre l’équipe en Chine dans les prochaines heures pour « organiser des réunions importantes ». Ce sera l’occasion par exemple de faire le bilan du mercato avec Thomas Tuchel et des besoins ressentis. Mais ce sera surtout le moment de discuter une nouvelle fois avec Neymar. Sport indique ainsi que Leonardo va tenter de retenir Neymar, de lui expliquer que jusqu’à présent aucune solution n’a été trouvée. Et qu’il lui faut donc renoncer à ses envies de départ.

Mais rien ne dit que le numéro 10 brésilien sera sensible aux explications de Leonardo. Et le directeur sportif parisien sera bien obligé de laisser la porte ouverte s’il constate la détermination du Brésilien. Car, à l’instar de Verratti, il ne voudra pas retenir exagérément un élément qui souhaite changer d’air. Encore faudra-t-il que l’offre adéquate arrive. Ce nouveau rendez-vous prévu entre les deux Brésiliens dictera en tout cas la suite du mercato parisien.

