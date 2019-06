Ces derniers jours, les bonnes nouvelles se font rares du côté du Paris Saint-Germain. Outre le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, les Parisiens peinent à céder des joueurs alors que le fair-play financier plane toujours au-dessus de leur tête. Les dirigeants du Paris SG doivent céder 20 à 30 millions d’euros avant la clôture des comptes, le 30 juin prochain. Pour le moment, seul Moussa Diaby est parti au Bayer Leverkusen contre 15 millions d’euros.

Pourtant, les décideurs du club de la capitale ont envoyé quelques signaux à leurs joueurs. Selon L’Équipe, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier sont sur la liste des transferts, mais le club ne veut pas les brader et refuse de racheter des éléments aux mêmes postes plus cher. L’équation est donc compliquée. Pour Julian Draxler, annoncé partant depuis des mois, c’est tout aussi difficile notamment pour le prix : 40 millions d’euros, soit la même somme de son achat.

Draxler et Choupo-Moting veulent rester

Toujours selon le quotidien, Tottenham s’est renseigné, et son agent l’aurait proposé au Bayern Munich. L’international allemand, lui, est persuadé qu’il aura sa chance l’année prochaine et ne veut donc pas partir de l’Hexagone. L’état d’esprit est le même pour l’avant-centre choisi par Thomas Tuchel, Eric Maxim Choupo-Moting, qui compte bien faire une seconde saison. C’est pour cela qu’il est plus que probable que les jeunes joueurs du Paris SG s’en aillent.

C’est le cas de Stanley Nsoki qui est pisté en France par l’Olympique de Marseille et par l’Olympique Lyonnais, mais aussi par l’Eintracht Francfort. Enfin, Timothy Weah, prêté au Celtic Glasgow, est suivi par Lille. Les discussions entre les Franciliens et les Dogues sont en cours et pourraient déboucher sur un transfert de l’ordre de 10 millions d’euros avec divers bonus pas encore établis. Reste à savoir si la vente de ses jeunes ne fera pas trop de mal au Paris SG.

