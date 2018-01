Habitué à défrayer la chronique lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain sait également réaliser de jolis coups durant la fenêtre hivernale. Les exemples Maxwell, Thiago Motta, Alex ou encore Julian Draxler prouvent que le club de la capitale sait saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent. Et cette année encore, les Rouge et Bleu sont bien partis pour attirer dans leur filet un nom bien connu de la scène européenne : le milieu de terrain Lassana Diarra (32 ans).

Révélée le 20 décembre dernier par le site Paris United, la piste menant à l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille se confirme de jour en jour. Le 24 décembre dernier, soit quatre jours après cette révélation, Lassana Diarra quittait officiellement le club des Émirats, Al-Jazira. Un départ synonyme d’excellente nouvelle pour Paris puisque Diarra est désormais libre comme l’air et donc disponible à 0€ (hors prime à la signature + salaire) et qualifiable pour la Ligue des Champions. Un atout de taille pour le club francilien obligé de la jouer fine vis-à-vis du fair-play financier après ce mercato estival de folie.

Emery sonde ses contacts au sujet de Diarra

Avant-hier, SFR Sport dévoilait à son tour que les choses s’étaient accélérées et que Diarra était désormais tout proche de s’engager avec l’actuel leader du classement de Ligue 1. Une arrivée confirmée à demi-mot par un confident du joueur dans les colonnes du Parisien. « Diarra veut évoluer avec un groupe compétitif et ne veut plus être obligé d’être le porte-drapeau de son équipe. C’est pourquoi le PSG lui convient bien. Surtout, il explique ne pas être blessé et être en pleine possession de ses moyens physiques. S’il a quitté Al-Jazira, c’est parce qu’il n’était plus payé. » Et si ce dossier avance à vitesse grand V, c’est aussi parce que le Paris Saint-Germain dispose d’un autre atout dans sa manche : l’agent Moussa Sissoko. Représentant du néo Blaugrana Ousmane Dembélé, Sissoko est également celui de jeunes pousses du PSG telles qu’Azzedine Toufiqui et Yacine Adli.

Bien implanté au sein du club francilien, l’agent est l’homme qui est à l’origine de la piste Diarra au PSG. L’Équipe indique que le milieu de terrain l’a rencontré en juillet dernier afin d’évoquer la suite de sa carrière. Proche du directeur sportif du PSG Antero Henrique, Sissoko a alors proposé à l’ancien Merengue de proposer services. Une information confirmée par Le Parisien. La suite, on la connaît, mais à Paris, la direction prend le soin d’esquiver toute question à ce sujet. Mais en interne, L’Équipe précise que si Henrique joue l’anguille lorsqu’il est questionné à ce sujet, Unai Emery, lui, prend ses précautions. Pas forcément désireux d’enrôler un milieu récupérateur du profil de Diarra (le Basque préférerait un profil plus physique), le coach francilien a sondé ses contacts en Espagne afin d’en savoir davantage sur la mentalité du joueur et obtenir d’autres informations...