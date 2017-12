Après une première saison impressionnante du côté de l’Olympique de Marseille, qui lui avait permis de retrouver l’équipe de France, celui qui était arrivé libre sur la Canebière à l’été 2015 avait vécu ensuite des mois compliqués. Cela avait débouché sur la résiliation de son contrat le 14 février dernier. « L’Olympique de Marseille et Lassana Diarra ont résilié d’un commun accord leur contrat avec effet à ce jour. Arrivé sans indemnité de transfert à la saison 2015-2016, Lassana Diarra a passé une saison et demie à l’Olympique de Marseille, » avait déclaré le club, signant la fin d’une histoire faite de hauts et de bas.

En avril 2017 et après deux mois sans club, Lassana Diarra, qui n’avait pas caché son intérêt pour une expérience aux Etats-Unis ou dans les Emirats, s’était alors mis d’accord avec le club des Émirats Arabes Unis, Al-Jazira, pour intégrer l’effectif, avec à la clé un contrat de trois saisons débutant au mois de septembre de cette année. Auteur de seulement cinq apparitions avec le 2e du Groupe A du championat des Emirats Arabes Unis, Lassana Diarra n’est plus apparu dans le groupe depuis le 3 novembre dernier (9 rencontres). Cette situation bancale a connu son issue cet après-midi, lorsque dans un tweet, le club émirati a annoncé que le contrat liant les deux parties venait d’être rompu à l’amiable alors que le Français était jusque-là sous contrat jusqu’en 2020.

Lassana Diarra est désormais libre de tout contrat. Une nouvelle qui devrait réjouir les équipes en quête d’un milieu compétitif et qui ne demandera de débourser aucune indemnité de transfert. Des équipes parmi lesquelles le Paris Saint-Germain semble déjà avoir un coup d’avance. A la recherche d’un milieu défensif supplémentaire pour épauler Thiago Motta au poste de sentinelle, où Adrien Rabiot souhaite évoluer le moins possible, le club de la capitale serait déjà en contacts avec le milieu de 32 ans. Depuis aujourd’hui, il sait qu’il n’aura pas à débourser un centime. N’ayant disputé aucune compétition européenne cette saison, Diarra pourrait également être aligné en Ligue des Champions. Un plus. Paris ou une autre destination, la réponse devrait arriver dans les prochaines semaines.