Libre de tout contrat après son départ d’Al-Jazira, Lassana Diarra peut désormais rejoindre le club qu’il souhaite. Ces derniers temps, son nom était lié à plusieurs reprises au Paris Saint-Germain. En conférence de presse, le 21 décembre dernier, Unai Emery préférait botter en touche lorsqu’il avait été interrogé sur la possible arrivée de l’ancien Marseillais : « je n’ai pas parlé de ça avec Antero Henrique. Comme je l’ai déjà dit, si une bonne opportunité se présente, on tentera de la conclure. Mais je ne donne pas de noms ».

Et selon SFR Sport, la piste Diarra serait même plus que réelle, puisque le milieu de terrain de 32 ans serait tout proche de s’engager avec le club de la capitale. Le média évoque des négociations très avancées, à tel point que le joueur pourrait déjà signer son contrat avec les Parisiens dans la semaine ! Les Franciliens devanceraient ainsi des clubs comme Manchester United, le Fener, Galatasaray ou encore l’AC Milan, également intéressées par les services de l’ancien du Real Madrid, mais sa priorité était de rejoindre Paris dès le début.

Il aurait ainsi discuté avec Unai Emery et des membres de la direction parisienne plusieurs fois, et le courant serait donc bien passé. Il reste cependant encore quelques détails à régler, portant sur la durée du contrat, et le joueur devrait donc signer un bail d’un an et demi ou de deux ans et demi avec le leader du championnat de France. Du renfort pour l’entrejeu du Paris Saint-Germain donc, et Emery tiendrait ainsi le remplaçant du souvent blessé Thiago Motta. L’officialisation devrait donc bientôt tomber, et Diarra deviendra la première recrue hivernale du PSG.