La saison passée, face au mutisme d’Antero Henrique et à la faible présence de Nasser Al-Khelaïfi, l’entraîneur allemand Thomas Tuchel était bien seul pour transmettre la position officielle du club. Il ne se privait d’ailleurs pas pour mettre des taquets, à peine déguisés, au directeur sportif. Depuis le retour de Leonardo, le coach n’avait pas encore eu l’occasion de s’exprimer et cela a sûrement dû lui faire plaisir, après être tant monté au front. Il devenait cependant intéressant d’entendre sa version du feuilleton Neymar, entamé depuis la sortie médiatique fracassante de Nasser Al-Khelaïfi à l’encontre du Brésilien.

Après la large victoire de son équipe pour le premier match de la saison, Thomas Tuchel s’est présenté en conférence de presse et a été invité à réagir au retard d’une semaine de Neymar à l’entraînement d’abord, avant de se confier sur le timing des différentes annonces. « Je suis toujours déçu si un joueur est en retard. Mais c’est clair entre nous, maintenant c’est entre le club et Ney. Nous travaillons ensemble. Si je savais qu’il voulait partir ? Oui, avant la Copa America. Mais c’est une chose entre le club et Ney. S’il est dans le vestiaire, il est mon joueur, je vais travailler avec lui. Je suis prêt pour tout. Je dois m’adapter à toutes les choses. On doit être flexible », a-t-il lancé, relayé par RMC.

Neymar bel et bien attendu en Chine

Thomas Tuchel explique donc que le PSG savait bien, avant même la fin de la saison en Ligue 1 (puisque Neymar est rentré au Brésil avant le dernier match), que son numéro 10 avait décidé de quitter le club. Ce qui éclaircit l’enchaînement des différents épisodes du feuilleton. Thomas Tuchel n’a cependant pas encore dit adieu à Neymar.

En effet, il compte sur lui pour participer à la prochaine tournée en Chine, qui aura lieu du 23 juillet au 3 août. « Je pense oui, il est rentré hier. il fait deux jours de test. C’est intensif mais nécessaire. Il est prêt, à mon avis, pour son retour en Chine ». Le Brésilien sera donc sur le pont durant la tournée estivale, à l’impact marketing toujours important. Il faut dire qu’à l’heure actuelle, le FC Barcelone, où il souhaite revenir, est bien loin d’avoir trouvé une solution satisfaisante pour le PSG...

