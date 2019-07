Premier match amical de la saison du Paris Saint-Germain ce mardi soir en Allemagne sur la pelouse du Dynamo Dresde, formation de deuxième division allemande. Pour ce galop d’essai, l’entraîneur Thomas Tuchel pouvait compter sur un onze très solide, avec beaucoup de joueurs confirmés, bien loin du groupe qu’il avait sous la main la saison passée à pareille époque. Deux recrues étaient alignés dès le coup d’envoi, à savoir Ander Herrera et Pablo Sarabia, Kylian Mbappé était titulaire également en compagnie du revenant Jesé Rodriguez. Quelle tactique avait choisi Tuchel ? Le schéma retenu était un 4-4-2 à plat, avec Sarabia côté droit, Draxler côté gauche et Mbappé et Jesé associés dans l’axe. De quoi préparer le terrain pour une association Cavani-Mbappé tout au long de la saison ?

Dès le début de la rencontre, le PSG se positionnait très haut pour instaurer un gros pressing. Sur un premier débordement de Meunier, Bernat lâchait la première frappe de la rencontre (3e), détournée en corner. Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir l’ouverture du score puisque dès la 5e minute, après une passe mal assurée de Burnic, Kylian Mbappé récupérait le cuir, accélérait et mettait un petit piqué au fond des filets (0-1, 5e). L’attaquant français montrait ainsi très vite qu’il avait des jambes et multipliait les accélérations et les feintes dans les premières minutes. Chez les recrues, on pouvait constater qu’Herrera évoluait clairement un cran en dessous de Verratti, se plaçant même entre Kurzawa et Kehrer quand le PSG possédait le cuir. Sarabia, lui, se baladait sur toute la largeur, ne se contentant pas de rester sur l’aile droite.

Mbappé est déjà en forme

Le PSG montrait une fragilité sur les coups de pied arrêtés défensifs mais il se mettait vite à l’abri avec un deuxième but, signé Draxler sur un caviar de Mbappé (0-1, 18e). Mbappé qui avait touché le poteau quelques minutes auparavant. La surprise du jour, Jesé, était peu servi, sauf par Sarabia qui a plusieurs fois cherché à le toucher. La réciproque allait être vraie à la 29e minute, lorsqu’après un nouveau gros rush de Mbappé, Jesé décalait son compatriote, qui ne trouvait pas le cadre dans une position pourtant idéale. Mbappé apparaissait clairement, avec Verratti, comme le Parisien le plus en jambes, et les deux hommes le prouvaient sur le troisième but. Malin, Verratti jouait vite un coup-franc en lançant l’attaquant français en profondeur. Ce dernier ajustait le portier avec une frappe entre les jambes (0-3, 34e). Le PSG se baladait et pouvait s’autoriser quelques occasions ratées, à l’image de Draxler, ou de Jesé qui trouvait le poteau (43e).

Au retour des vestiaires, Trapp succédait à Areola, Mbe Soh remplaçait Kehrer en défense et Zagre relayait Draxler. Habituel latéral gauche, le jeune Arthur Zagre évoluait un cran plus haut et allait vite être à la manœuvre puisque, parfaitement lancé par Herrera, il trouvait le chemin des filets (0-4, 48e). Peu avant l’heure de jeu, Tuchel sortait 4 joueurs (Bernat, Verratti, Sarabia, Jesé) et lançait 4 jeunes (la recrue Bakker, Aouchiche, Toufiqui, Postolachi). Cela n’empêchait pas le PSG de maintenir le pied sur le ballon. Et Kylian Mbappé, déjà auteur d’une passe décisive, se chargeait de régaler son nouvel acolyte en attaque Postolachi, qui marquait (0-5, 60e). Dans la foulée, nouvelle salve de changements, avec les sorties de Mbappé, Herrera, Kurzawa, Meunier pour les entrées de Yapi, Nsoki, Kouassi et Hemans. Le PSG passait à 5 derrière, avec une formation exclusivement composée de jeunes éléments. La jeunesse francilienne répondait présent, à l’image du prometteur Aouchiche, auteur du sixième but après une belle déviation de Zagre (0-6, 71e). Dresde réduisait la marque sur penalty par Moussa Koné (1-6, 76e). Le principal avait déjà été fait et les premiers enseignements tirés : Mbappé et Verratti ont déjà de bonnes jambes, Herrera en position de sentinelle très reculée amène de l’impact (une passe décisive à son compteur) et Sarabia se plait à dézoner entre les lignes adverses. Prochain rendez-vous du PSG face à Nuremberg samedi prochain.

Revivez le film du match.

